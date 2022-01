Krejčíková ve dvouhře končí, i kvůli zdravotním problémům s Keysovou prohrála

Tenistka Barbora Krejčíková skončila na Australian Open ve čtvrtfinále. Čtvrtá nasazená úvodního grandslamu sezony v Melbourne měla od konce první sady utkání s Madison Keysovou zdravotní problémy a s Američankou prohrála 3:6 a 2:6.

Vítězka Roland Garros Krejčíková hrála Australian Open potřetí v kariéře a postupem do čtvrtfinále si vylepšila své maximum. Předtím dvakrát vypadla ve druhém kole. Krejčíková má ještě šanci ve čtyřhře, v které už jsou v páru s Kateřinou Siniakovou také ve čtvrtfinále.

Zpočátku prvního setu působila Krejčíková lehce nervózně, ale ve druhé hře odvrátila brejkbol a začala od základní čáry Američanku přehrávat. Ve třetím gemu nevyužila dva brejkboly a v pátém další čtyři. Vzápětí přišla o podání (2:4) a za stavu 2:5 se nechala ošetřovat a změřit si tlak.

Od té doby se hůře pohybovala, snažila se míče rychle ukončovat, aby se nehrály dlouhé výměny. Ve druhé sadě rychle prohrávala 0:3, sice snížila na 2:3, ale pak už nestačila.

Problémy Krejčíkové připomínaly její zápas z loňského US Open. V osmifinále v New Yorku porazila Španělku Garbiňe Muguruzaovou, ale několikrát se nechala ošetřit, ztěžka dýchala, měla závrať a do šatny po postupu odešla z kurtu jen v doprovodu lékaře a fyzioterapeutky.

Australian Open ve dvouhře z českých rodaček dvakrát ovládla Hana Mandlíková (1980 a 1987). Legendární Martina Navrátilová uspěla třikrát, ale už jako Američanka.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Keysová (USA) - Krejčíková (4-ČR) 6:3, 6:2.