Krejčíková? Dokážu ji znervóznět, věří si Lotyška. Žebříček je podle ní nespravedlivý

Už jen čtrnáctinásobná série bez porážky budí respekt. K tomu za tuhle dobu jen pětkrát přišla o set. Kdepak, ať už o sobě Barbora Krejčíková jakkoli tvrdí, že není žádná travařka, její hra přitahuje pozornost. Zkušená Lotyška Anastasija Sevastovová si ale na ní před sobotním bojem o wimbledonské osmifinále věří.

I když v Londýně sbírá vítězství se stejným klidem jako při senzačním tažení za grandslamovou trofejí v Paříži, pětadvacetiletá česká tenistka mluví neustále o tom, že se s trávou pořád potřebuje sžít.

Pravdou však je, že papírově bude i ve třetím kole letošního Wimbledonu favoritkou. Čeká ji jednatřicetiletá Lotyška Anastasija Sevastovová, která sice kdysi klepala na brány první světové desítky, ale teď je až v té šesté. Krejčíková to ale neřeší.

"Chci se bavit tím, že můžu hrát velké turnaje a konečně si tady zahrát i singla. I ten klid vyzařuje z toho, že neřeším, jestli vyhraju, nebo prohraju. Nějak to dopadne a když je to výhra, je to bonus," uvedla rodačka z Ivančic.

Lotyška to bere podobně, profesionálně hraje tenis už 15 let, ale na wimbledonské trávě došla dosud nejdál do druhého kola. Až letos si zahraje o osmifinále. To ji nebrání v tom mít před duelem s vítězkou French Open nedostatek sebevědomí.

"Krejčíková je na vlně, ale většinu těch zápasů vyhrála na antuce, tohle je jiný povrch a jiné podmínky. Podle mě ji dokážu znervóznět, už jsem to s elitními hráčkami dokázala," uvedla v rozhovoru pro Tennis Now Sevastovová.

Nutno říct, že si dobré rozpoložení přivezla z Eastbourne, kde před Wimbledonem došla z kvalifikace až do čtvrtfinále. Co je jinak, že se Lotyšce začalo najednou na pažitu dařit?

"Jednoznačně si teď víc věřím. Před tím jsem měla pár špatných losů a hrála jsem dost nervózně. Teď se víc soustředím sama na sebe, na svou hru," přemýšlí Lotyška.

V Londýně se navíc hodně rozevřel pavouk. Vždyť z první desítky žebříčku jsou ve hře už jen tři tenistky.

"To je tím, že kvůli covidu je teď žebříček hodně nespravedlivý, hráčkám body zůstávají a vůbec to neodráží realitu, jak na tom která z nich zrovna je s formou. Uvidíme na konci roku, jestli už bude pořadí fér," uvedla.

Pokud by Krejčíková znovu zvládla roli favoritky a postoupila, je šance, že si v osmifinále střihne hodně pikantní duel. Mohla by totiž vyzvat svou kamarádku a dlouholetou deblovou parťačku Kateřinu Siniakovou. Ta by ovšem ale musela před tím porazit světovou jedničku Asutralanku Ashleigh Bartyovou.

"Je to daleko, ale když to nastane, budeme obě rády, protože je super, že se nám daří v singl i deblu. Ale ještě je před námi kus práce," ví Siniaková.

Zvlášť s Bartyovou ji čeká pořádná lopota. "Má přehled na kurtu, trošku klučičí styl a když má čas, tak míč letí, kam chce. Musím být asi ta aktivnější, nedávat míčky zadarmo. Bude se snažit hrát agresivně a trošku vzít trávu na svoji stranu," hecuje se.