Krejčíková dojala slovy o Navrátilové. Češky v Kalifornii slavily s hvězdou popu

Nic se nemění, česká dvojice dál vládne tenisovému světu. Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou dominovaly i v kalifornské poušti a přidaly do své sbírky další velký deblový titul. Ovládly elitní podnik v Indian Wells a letos zůstávají neporažené.

Ovládly čtyři z pěti posledních grandslamů, na turnajích okruhu WTA se ale v minulém roce k cenným trofejím neprosazovaly. Teď napravily i tento drobný nedostatek. A rovnou na takzvaném "pátém grandslamu" v kalifornském Indian Wells.

"Minulý rok jsme vyhrály každý grandslam, na kterém jsme hrály, ale ani jediný turnaj WTA. Což bylo divné," přiznala Barbora Krejčíková po sobotním vítězném finále 6:1, 6:7, 10:7 proti brazilsko-německému páru Beatriz Haddadová Maiaová, Laura Siegemundová

"Jsem šťastná za to, že jsme vyhrály první grandslam i první tisícovku téhle sezony. Je to úžasné," dodala.

Nezastavitelné Češky pokračují ve své velké misi. Nejde jen o výhry, jejich snahou je zvyšovat prestiž i tragickou sledovanost čtyřhry. Jde o běh na dlouhou trať, jejich osobní věhlas ale nadále úspěšně roste.

Na finálový duel deblistek se v Kalifornii přišla podívat třeba slavná zpěvačka Pink.

Její fotografie s českými šampionkami už kolují sociálními sítěmi, podobně jako tanečky, které trojnásobná držitelka Grammy v ochozech hlavního stadionu místní Tennis Garden předvedla na své vlastní hity Raise Your Glass a Get The Party Started.

"Nevím jak Katka, ale já bych byla opravdu nadšená, kdybych se s ní mohla potkat. Byla by obrovská příležitost mít šanci si s ní promluvit. V Česku je to velká hvězda. Stoprocentně by to byla nejslavnější osobnost, se kterou bych měla fotku," hlásila Krejčíková ještě předtím, než se jí v zákulisí velký sen skutečně splnil.

Všechno v údolí Coachella nebylo jen pozitivní. Češky vyjádřily frustraci z odlišného počítání, na které nejsou z grandslamů zvyklé. Na WTA Tour se při shodách nehraje na výhody. Kdo vyhraje míč, získává celou hru.

Ve druhém setu, který Češky ve finále prohrály 6:7, se hned šest her rozhodovalo tímto jediným míčkem.

"Ve druhém setu, když servírovala Bia (Beatriz Haddadová Maiaová, pozn. aut.), pokaždé se hrálo přes shodu. Představte si, kdyby to zavedli ve dvouhře, jak by to vypadalo?" reagovala Siniaková.

"Zápas jsme měly pevně v rukou, ve druhém jsme ale ztratily hodně her přes shodu. Zápas pak byl trochu napjatý, ale ukázaly jsme zkušenost," dodala Krejčíková.

Sedmadvacetiletá tenistka dojala svět tenisu na tiskové konferenci, kde byla tázána na vliv Martiny Navrátilové.

Krejčíková vyjádřila vděčnost za to, že se mohla s tenisovou legendou v průběhu posledních let spřátelit a popřála jí hodně štěstí do boje s rakovinou prsu a hrtanu. Nádorové onemocnění se Navrátilové vrátilo na konci minulého roku po třinácti letech.

"Mám ji moc ráda. Snaží se mi hodně pomoc s vývojem mé hry, je pro mě velkým zářivým světlem, které mě vede vpřed, teď, když už tu s námi není Jana Novotná," uvedla s odkazem na jinou československou legendu a svou mentorku, která zemřela v listopadu 2017 na rakovinu vaječníku.

"To, co teď Martina prožívá, není dobré a já ji přeju jen to nejlepší. Aby byla zase zdravá, aby s námi zase mohla být na turnajích, protože to opravdu miluje," dodala Krejčíková.

Společně se Siniakovou získala už patnáctý titul v kariéře. Letos to mají 11:0 na zápasy a z Kalifornie míří na Floridu. V Miami by se mohly pokusit zlomit další milník a získat ceněný Sunshine Double, zahrnující triumfy na obou obřích amerických turnajích.

"Bude to další těžký turnaj. Už kvůli tomu počítání nebo kvůli přesunu do Miami. Ale samozřejmě se o to pokusíme," uzavřela Siniaková.