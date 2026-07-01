Krejčíková - Andrejevová. Šlágr Wimbledonu je tady, bývalá šampionka jde proti ruské superstar
Sledujte online přenos z utkání druhého kola tenisového Wimbledonu mezi Barborou Krejčíkovou a Mirrou Andrejevovou z Ruska.
ŽIVĚ Trh s palivy je dobře zásobený, tvrdí ruský vicepremiér. Z Kazachstánu dorazí zásoby benzinu
Ruský trh s benzinem a naftou je dobře zásobený a problémy se rychle řeší. Ve středu to prohlásil ruský vicepremiér Alexandr Novak. Agentura Reuters poznamenala, že Novakovo vyjádření přichází v době, kdy se z Ruska objevují zprávy o nedostatku pohonných hmot. Reuters také s odvoláním na své zdroje napsal, že Kazachstán chce přes léto dodat do Ruska jako humanitární pomoc 50 tisíc tun benzinu.
ŽIVĚ Nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Vědci hodnotí vlnu veder v Evropě, ta ještě nekončí
Vlna veder, která Evropu zasáhla koncem června, byla podle meteorologů nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Evropa je podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě. Podle vědců ze skupiny World Weather Attribution by bylo takové počasí bez globální změny klimatu prakticky nemožné. Extrémní projevy počasí sledujeme v online reportáži.
„Raději nechá Rusko hořet než prohrát.“ Putinův nepřítel č. 1 drsně varoval Evropu
Sociální sítě a média zaplavují snímky a videa hořících ropných rafinerií z různých částí Ruska. Problém s nedostatkem paliva v minulých dnech přiznal i ruský prezident Vladimir Putin. Jeho „úhlavní nepřítel číslo 1“ – britský finančník Bill Browder – si však nemyslí, že tvrdý dopad ukrajinských úderů něco ve válce změní. Varovná slova pak zní i z vlivné ruské banky.
Kdo odpálil ukrajinského oligarchu v Monaku? Ve hře je i „kyjevská stopa“
Vadym Jermolajev, jeden z nejbohatších ukrajinských podnikatelů, v pondělí málem přišel o život při bombovém útoku v Monaku. Vyšetřovatelé nyní zkoumají, kdo za útokem mohl stát, a pracují s více verzemi. Vedle organizovaného zločinu se objevila i hypotéza o možném zapojení ukrajinských struktur.
Unikátní skandál na Wimbledonu, na sudího si počíhala žena tenisty. Co se stalo, vešlo do dějin
A dost, řekl si rozzuřený Jeff Tarango na Wimbledonu v roce 1995. Americkému tenistovi tehdy během utkání třetího kola ruply nervy a v Londýně se poté odehrál jeden z nejslavnějších skandálů v celé historii slavného turnaje. Právě dnes od incidentu, jehož dohru měla na svědomí Tarangova francouzská manželka, uplynulo 31 let.