Kreativní, chytrá, s rychlýma nohama. Přichází šance pro šestnáctiletou Češku

Příval mladých českých tenistek mezi dospělou elitu pokračuje. Po Lindách Fruhvirtové a Noskové, které už nakoukly do první dvoustovky žebříčku WTA, přichází v Istanbulu velká šance pro další náctiletou naději Nikolu Bartůňkovou.

Šestnáctiletou českou tenistku čeká v úterý večer premiéra na seniorském okruhu. Na antukovém turnaji v Istanbulu, jehož pořadatelé českému klenotu udělili divokou kartu, se v prvním kole střetne s jednadvacetiletou, výrazně favorizovanou Ruskou Anastasií Potapovovou.

Tenistka ze Štvanice upoutala v turecké metropoli pozornost už loni, dva měsíce po svých patnáctých narozeninách.

Ve chvíli, kdy ještě ani nefigurovala v žebříčku WTA, porazila v istanbulské kvalifikaci 152. hráčku světa, Švýcarku Leonii Küngovou. Šlo o její první kariérní výhru na dospělé túře.

Zatímco před rokem obdržela divokou kartu do kvalifikace, letos už míří rovnou do hlavní soutěže. V žebříčku už klasifikovaná je, dokonce na 408. pozici.

V případě úspěchu v Istanbulu by se Bartůňková mohla mohutně odrazit za svými vrstevnicemi Lindou Noskovou (17 let - 188. místo), Lindou Fruhvirtovou (16 let - 204. místo), Sárou Bejlek (16 let - 325. místo) a Brendou Fruhvirtovou (15 let - 377. místo).

O talentu Bartůňkové v českém tenisovém prostředí nepochybuje takřka nikdo.

"Potenciál tam je obrovský," řekl deníku Aktuálně.cz už před dvěma lety manažer štvanického klubu I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda.

"Třeba jen co se týče pohybu, ten je skvělý. Má takový mužský běh, rychlé nohy, to je vždycky dobře," vyzdvihl Šavrda, a specifický styl Bartůňkově dokonce označil za anomálii.

"Její nejsilnější zbraní je kreativita. Změny rytmu, kraťasy, chytrost. To je to, co se mi na ní líbí. Zkusí klidně věci, které ještě nemá úplně zažité," vyprávěl Šavrda.

Sama mladičká tenistka netají vysoké cíle. V jednom ze svých prvních rozhovorů bez váhání prohlásila, že chce být světovou jedničkou a vyhrávat grandslamy.

Jejím nejoblíbenějším turnajem je Wimbledon, reprezentovat svou zemi považuje za poctu a nejvíce obdivuje tři tenisové osobnosti: Rogera Federera, Rafaela Nadala a Petru Kvitovou.

Bartůňková byla v říjnu společně s Brendou Fruhvirtovou a Sárou Bejlek členkou českého týmu, který dominantním způsobem ovládl juniorský Pohár Billie Jean Kingové.