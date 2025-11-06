Tenis

Královně Siniakové vystrojili v Rijádu slávu. Pozornost upoutalo chování Američanky

před 42 minutami
Kateřina Siniaková to znovu dokázala. Popáté v kariéře ukončí sezonu jako světová jednička, čímž vyrovná absolutní rekord jedné z největších ikon historie tenisu, Martiny Navrátilové. V Rijádu, dějišti Turnaje mistryň, proto české tenistce připravili ceremoniál.
Kateřina Siniaková s trofejí pro hráčku, která ukončí sezonu na pozici světové jedničky
Kateřina Siniaková s trofejí pro hráčku, která ukončí sezonu na pozici světové jedničky

Po dvou výhrách v Rijádu mají Kateřina Siniaková a její americká partnerka Taylor Townsendová jisté páteční semifinále. Nic na tom nezmění ani čtvrteční dohrávka proti mladým Ruskám Mirre Andrejevové s Dianou Šnajderovou.

V závěrečném duelu základní skupiny WTA Finals už o mnoho nepůjde.

Česko-americkému páru první místo nikdo nesebere, naopak Rusky po dvou porážkách ztratily šanci postoupit.

Ve středu proto mohla česká tenisová hvězda zvolnit a znovu si obléct společenské šaty. Ženská asociace WTA jí připravila ceremoniál s předáním trofeje pro hráčku, která ukončí sezonu na prvním místě světového pořadí.

"Tohle je pro mě úžasné. Jsem moc šťastná, že jsem to znovu dokázala," uvedla Siniaková. "Uchovám si na tuhle sezonu spoustu skvělých vzpomínek. Jsem vděčná, že zase můžu pozvednout tuhle trofej," dodala.

V tenisovém světě vzbudilo pozornost vřelé chování Taylor Townsendové.

Spoluhráčka deblové královny měla v závěru sezony poměrně velkou šanci vrátit se na první místo, které Siniakové na pár týdnů sebrala během léta. Češka ale nakonec bodový náskok uhájila.

Ve středu v Rijádu Townsendová kolem Siniakové radostně poskakovala a sdílela její nadšení z úspěchu.

"Taylor musíte milovat za to, jak Kateřině projevuje lásku. Američanka vyfotila jedenáctinásobnou grandslamovou šampionku s trofejí, potom si s ní udělala i selfie," komentovala nadšeně WTA.

Sama Siniaková přístup americké kamarádky ocenila na sociálních sítích. "Děkuju ti, Taylor. Podporující, i když to není o ní," napsala do Instagram Stories s emotikony dojetí.

Po čtvrtečním utkání proti Ruskám čeká pár přezdívaný "Taylorina" semifinále proti Belgičance Elise Mertensové a Ruské Veronice Kuděrmetovové.

Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová
Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová
 
