Král chaosu povstal. Kyrgios mění tenis na cirkus, publikum přitahuje jako magnet

V minulosti byl pravidelně označován za zlobivé dítě světového tenisu. Nick Kyrgios se ale nemění ani ve svých sedmadvaceti letech, naopak se jeho chování soudě dle množství udělených pokut s věkem ještě zhoršuje. Australský tenista na letošním Wimbledonu od úvodního dne přitahuje obrovskou dávku pozornosti. Kromě kontroverzního chování ovšem přináší i vynikající tenis.

Londýn (od našeho zpravodaje) - "Někdo s tím už musí něco udělat. Tohle je jen absolutní cirkus a chaos," nešetřil svého krajana Pat Cash, vítěz Wimbledonu z roku 1987.

Nick Kyrgios podle něj přivedl tenis na nejnižší úroveň v dějinách, co se týče "podvádění, manipulace, zneužívání a agresivního chování k rozhodčím".

Čtvrtý hráč světa Stefanos Tsitsipas po porážce s australským tenistou uvedl: "Z jeho strany je to neustálá šikana. Tohle přesně dělá, šikanuje. Pravděpodobně to byl tyran už ve škole. Jedna jeho část je opravdu zlá."

Od chvíle, kdy Kyrgios impozantně vstoupil mezi tenisové hvězdy, právě uplynulo osm let. V roce 2014 hrál svůj první Wimbledon. Tehdy 144. hráč žebříčku dostal divokou kartu do hlavní soutěže.

Šanci využil, natropil v turnaji pořádnou paseku a probil se mezi osm nejlepších hráčů.

Ve druhém kole zlomil Francouze Richarda Gasqueta 10:8 v pátém setu, ve třetím otočil zápas s Jiřím Veselým a v klasické osmifinálové bitvě šokoval Rafaela Nadala.

Vysoký, potetovaný, drzý mladík se zlatou rukou okamžitě plnil titulní stránky novin. Byl zjevením a oživením, na které tenis čekal.

Zabydlel se ve světové špičce a v roce 2016 byl třináctý na světě. Do elitní desítky se ale navzdory velkým očekáváním nikdy nepodíval. Rodák z Canberry dal před tvrdou prací přednost showmanství a mnohokrát zásadní momenty oddělující úspěch od neúspěchu neustál v hlavě.

Stal se expertem na sbírání pokut a králem tenisového chaosu.

"Na trávě jsem jedním z pěti nejlepších hráčů světa," prohlásil před letošním Wimbledonem. Mnozí se smáli. Kyrgios ale svá odvážná slova následně podpořil výkony.

V prvním kole musel bojovat pět setů s domácím outsiderem Paulem Jubbem. Ztrácel soustředění, diskutoval s rozhodčími, urážel je a nechal se rozhodit nevolí publika. Směrem k jednomu z fanoušků si na závěr odplivl a dostal pokutu 10 tisíc dolarů. A obsadil se do role oběti.

"Moc dlouho jsem se musel potýkat s nenávistí a negativitou, proto nemám pocit, že bych tomuhle člověku něco dlužil," odmítl se omluvit.

Ve druhém kole zavřel prořízlá ústa na zámek a fenomenálním, dokonalým výkonem rozdrtil Srba Filipa Krajinoviče.

"Chtěl jsem jen lehce připomenout, že jsem fakt dobrý," prohlásil a na tiskovce se aspoň pustil do křížku s novináři. "Vy se teď nemůžete na nic ptát, nic vířit. A to mám rád, protože pak nemůžete nic psát," láteřil.

Sobotní šlágr proti Řekovi Tsitsipasovi pak předčil očekávání, ale i nejhorší obavy. Jinak výborný tenis musel až příliš často ustupovat před naprostou anarchií, která se vymkla kontrole.

Kyrgios se neustále hádal s rozhodčím, a když Řek napálil míček do zdi těsně vedle hlav stojících lidí, doslova zuřil: "Zavolejte mi všechny supervizory! Nebudu hrát, dokud to nevyřešíme." A požadoval Tsitsipasovu diskvalifikaci.

That's how to seal a victory 👏@NickKyrgios has the Centre Court crowd on their feet#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/l8VeZmTTvf — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2022

Řecký favorit se divadlu přizpůsobil a ve specifické atmosféře, kterou v tenisových zápasech jinak nezažije, neudržel nervy, opakovaně se pokoušel prudkou ránou trefit protivníka. Nakonec prohrál ve čtyřech setech.

"Celé to bylo přes čáru, nebylo to o tenisu. Celé to bylo podivné, ale hrálo to do Nickových not. Tsitsipas ztratil hlavu, což ho stálo zápas," hodnotil další ze slavných Kyrgiosových krajanů, bývalá světová jednička Lleyton Hewitt.

"Nick dokáže hrát během chaosu. Mnoho lidí to nedokáže, ale on ano. Když se odehrává velké divadlo, hraje svůj nejlepší tenis. Jeho soupeři by se na to měli připravit," dodal.

Kyrgios je často terčem kritiky, jeho zápasy jsou ovšem extrémně sledované, oblíbený je především u mladé generace, která si podle průzkumů k časově náročnému tenisu hledá cestu stále obtížněji.

"Na jeho zápasy budou všichni přilepení k obrazovkám. Včetně mě. Je to jeho styl a já z něj tentokrát cítím větší soustředění, než kdykoli předtím. Myslím si, že hraje skvěle a bude to chtít velkého hráče, aby ho zastavil," zastal se Kyrgiose Mats Wilander.

Syn řeckého otce a malajsijské matky si přes všechny skandály v pondělí vysloužil nominaci na Centre Court. Překonal problémy s ramenem i zrádnost role favorita a v pěti setech přetlačil mladého Američana Brandona Nakashimu.

Potřetí v kariéře postoupil do čtvrtfinále grandslamu, ovšem poprvé po sedmi letech strádání.

V utkání byl klidný, po něm si ale na rozhovor přímo na kurtu oblékl červené boty a červenou kšiltovku. Porušil tak pravidla o výhradně bílém úboru a zřejmě dostane další pokutu. Letos už mu v Londýně naúčtovali 14 tisíc dolarů.

"Nestojím nad pravidly, jen mám rád svoje "jordanky". A každá publicita je dobrá," vysvětloval na tiskovce.

Soupeřem mu ve čtvrtfinále bude ve středu od 15:30 Chilan Christian Garín. Kyrgios může premiérově dobýt grandslamové semifinále, v němž by celý tenisový svět hltal případný souboj s Rafaelem Nadalem. Averze španělské ikony vůči Australanovi je všeobecně známá.