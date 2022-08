Kouzlo v Ohiu. Kvitová byla jako tělo bez duše, lvici probudila v poslední chvíli

Tenistka Petra Kvitová na velkém turnaji v Cincinnati na úvod vyřadila loňskou finalistku Jil Teichmannovou ze Švýcarska. V náročné bitvě překonala fyzické, ale i psychické krize. Žádné tradiční povzbuzování, žádné hromové "Pojď!", Češka dlouho působila jako tělo bez duše. Soupeřku ale nakonec stejně přetlačila, když v tie-breaku druhé sady odvrátila mečbol a v té rozhodující neztratila podání.

"Snažím se dostat se pomalu zpátky a tenhle turnaj mi k tomu může pomoct. Moje hra je o tom, aby do sebe jednotlivé věci zapadly. Věřím, že se to může stát právě tady," vyprávěla Kvitová s důvěrou v kouzlo turnaje, který je dlouhá léta jednou z hlavních zkoušek před závěrečným grandslamem sezony, US Open.

Po úvodním duelu její slova plná naděje platí dvojnásob. Kvitová v thrilleru levorukých hráček ukázala, že v sobě stále má vůli nezdolné bojovnice, přestože to tak dlouho nevypadalo.

Zlom v zápasovém narativu nastal v závěru druhé sady, kdy se Kvitová jen na krůček přiblížila porážce v prvním kole, čímž by zopakovala brzký nezdar z Toronta a dostala se do rizika dalšího žebříčkového propadu.

I kvůli dvojchybám, kterých nakonec zaznamenala jedenáct, prohrávala 5:6 a Teichmannová šla servírovat na postup. Kvitová si vypracovala dva brejkboly, ani jeden ale neproměnila a její akcie znovu prudce klesly. Třetí šanci však využila.

Trefila fantastický forhendový winner po čáře přímo do růžku.

Švýcarka byla bezmocná a stadionem se kromě obdivného aplausu konečně rozléhal nezaměnitelný řev, v energickém předklonu, se zaťatou pěstí.

Další kritickou chvíli však Kvitová musela řešit vzápětí. Ve zkrácené hře prohrávala 1:3 a 2:4, pak čelila mečbolu. Situaci ale zvládla chladnokrevně, po výborném servisu zatloukla míč z výšky mimo dosah protivnice a o chvíli později dotáhla set do vítězného konce.

Ve třetím už dokázala nad mírnou favoritkou dominovat. Zejména díky podání. Všech šestnáct trefených prvních podání znamenalo získaný fiftýn.

Spor tenisových fanoušků o to, zda dvaatřicetiletá dvojnásobná šampionka Wimbledonu ještě má v kláních úzké světové špičky co nabídnout, dostal zase novou dimenzi.

Zkušená česká tenistka letos marně hledá konzistenci. Do Cincinnati přijela s nelichotivou bilancí 17 výher a 15 porážek a sedmi vyřazeními v prvním kole.

Ovšem v Cincinnati při předchozích deseti účastech po úvodním duelu nekončila ani jednou a příjemnou statistiku prodloužila i tentokrát. V letech 2012 a 2018 na turnaji v Ohiu hrála semifinále, před rokem se dostala mezi osm nejlepších.

S Teichmannovou bojovala dvě hodiny a 47 minut. Když proměnila mečbol, jen se zlehka zaradovala, v její tváři se zračilo vyčerpání. O sedm let mladší rodačku z Barcelony u sítě vřele a dlouze objala. Vzájemnou bilanci s ní srovnala na 2:2 na zápasy.

Posadila se na lavičku a ještě udýchaná poslala gestem jasný vzkaz trenérovi a partnerovi Jiřímu Vaňkovi.

Její práce ale nekončí. K obhajobě bodů potřebuje aktuální 28. hráčka světa v Cincinnati ještě dvě výhry. A v pavouku číhají velká jména.

Ve druhém kole Češka vyzve buď olympijskou vítězku Belindu Bencicovou, nebo Rumunku Soranu Cirsteaovou, která Kvitovou vyřadila ze dvou Australian Open po sobě. V případném osmifinále by tenistka z Fulneku zřejmě narazila na wimbledonskou finalistku Ons Jabeurovou z Tuniska.