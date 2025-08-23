Kouzelná chvíle, New York dojal Muchovou. Češce zpívala i hvězda Ósakaová

Karolínu Muchovou čeká ve Flushing Meadows těžká šichta: obhajoba semifinále, které v New Yorku dobyla dvakrát za sebou.
Češka bude plnit roli nasazené jedenáctky a výrazná pozornost na ni bude upřena od samého startu. Los jí totiž do prvního kola přisoudil držitelku divoké karty Venus Williamsovou, starší z legendárních sester a vítězku US Open z let 2000 a 2001.
Muchová nastoupí do turnaje pár dní po svých 29. narozeninách.
A právě těch se týkalo překvapení, které organizátoři ve spolupráci s přítomnými fanoušky české hráčce vymysleli během čtvrtečního tréninku s bývalou světovou jedničkou Ósakaovou.
Z reproduktorů během přestávky začala znít oslavná píseň "Happy Birthday To You" a přítomné publikum se okamžitě přidalo.
Jak ukázaly záběry, Muchové krátce zazpívala i zatleskala také Japonka, čtyřnásobná grandslamová šampionka, která v New Yorku slavila s trofejí v letech 2018 a 2020.
Happy birthday to youuu, @karomuchova7 🥳 pic.twitter.com/OvpxHYSfG5— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025