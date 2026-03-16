Koukat na tenis? To radši devadesátkový film, nebo Muchovou, pobavila Šwiateková

Bývalá královna žebříčku a současná dvojka Iga Šwiateková přiznala, že když zrovna nehraje tenis, v televizi na něj zrovna moc nekouká. Volný čas tráví Polka specifickým způsobem.
V Indian Wells měla větší ambice než uhrané čtvrtfinále. Po drtivém triumfu nad Karolínou Muchovou jí vystavila stopku Ukrajinka Elina Svitolinová.
Frustrace z mizerného výkonu byla znát, v koncovce utkání Polka divoce gestikulovala směrem k trenérskému boxu a mrskla i ručníkem o zem.
V průběhu turnaje se přitom rozpovídala o tom, jak se ve volném čase uklidňuje, dohání totiž znalosti z filmové historie a pustila se do sledování snímků z 90. let.
„Teď jsem viděla Legendu o vášni nebo Anglického pacienta, to jsou tak úžasné filmy, tak intenzivní,“ citoval tennis.com Šwiatekovou.
Ta je přitom známá spíše jako fanynka knih, seriálů nebo stavebnic Lego.
„A právě proto jsem se do toho pustila. Cítila jsem, že mám ve filmech mezery. Jdu vyloženě po dílech, která buď dostala Oscara nebo byla alespoň nominovaná,“ přiznala.
Narodila se v roce 2001, takže filmografií 90. let byla dosud nepolíbená. „Bylo to úžasné období, u každého filmu brečím,“ přiznala.
Že by se ve volném čase dívala na tenis, třeba na některou z konkurentek, to ji příliš nebaví.
„Myslím, že jedinou hráčkou, na kterou se dívám, když hraje, je Karolína Muchová. Baví mě ta její elegantní hra, je úžasná hráčka i člověk,“ uvedla poté, co jí sama ve vzájemném zápase povolila jen dva gamy.
Už teď je ale jasné, že Šwiateková po víkendu ztratí pozici světové dvojky, kterou musí přepustit Jeleně Rybakinové z Kazachstánu.
