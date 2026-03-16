16. 3. Elena
Koukat na tenis? To radši devadesátkový film, nebo Muchovou, pobavila Šwiateková

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Bývalá královna žebříčku a současná dvojka Iga Šwiateková přiznala, že když zrovna nehraje tenis, v televizi na něj zrovna moc nekouká. Volný čas tráví Polka specifickým způsobem.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 12
Iga ŠwiatekováFoto: REUTERS
V Indian Wells měla větší ambice než uhrané čtvrtfinále. Po drtivém triumfu nad Karolínou Muchovou jí vystavila stopku Ukrajinka Elina Svitolinová.

Frustrace z mizerného výkonu byla znát, v koncovce utkání Polka divoce gestikulovala směrem k trenérskému boxu a mrskla i ručníkem o zem.

V průběhu turnaje se přitom rozpovídala o tom, jak se ve volném čase uklidňuje, dohání totiž znalosti z filmové historie a pustila se do sledování snímků z 90. let.

„Teď jsem viděla Legendu o vášni nebo Anglického pacienta, to jsou tak úžasné filmy, tak intenzivní,“ citoval tennis.com Šwiatekovou.

Ta je přitom známá spíše jako fanynka knih, seriálů nebo stavebnic Lego.

„A právě proto jsem se do toho pustila. Cítila jsem, že mám ve filmech mezery. Jdu vyloženě po dílech, která buď dostala Oscara nebo byla alespoň nominovaná,“ přiznala.

Narodila se v roce 2001, takže filmografií 90. let byla dosud nepolíbená. „Bylo to úžasné období, u každého filmu brečím,“ přiznala.

Že by se ve volném čase dívala na tenis, třeba na některou z konkurentek, to ji příliš nebaví.

„Myslím, že jedinou hráčkou, na kterou se dívám, když hraje, je Karolína Muchová. Baví mě ta její elegantní hra, je úžasná hráčka i člověk,“ uvedla poté, co jí sama ve vzájemném zápase povolila jen dva gamy.

Už teď je ale jasné, že Šwiateková po víkendu ztratí pozici světové dvojky, kterou musí přepustit Jeleně Rybakinové z Kazachstánu.

Související
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Dominik Feri, 26.10. 2023
Dominik Feri, 26.10. 2023
Dominik Feri, 26.10. 2023

Soud projedná další Feriho znásilnění, do sálu bude kvůli velkému zájmu vydávat vstupenky

Obvodní soud pro Prahu 3 se dnes začne zabývat případem bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění. Podle dřívějších informací se stíhání týká případu sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale muž bez jejího souhlasu sundal kondom. Na jednání plánuje soud kvůli předpokládanému zájmu veřejnosti vydávat vstupenky.

Lukáš Dostál v akci
Lukáš Dostál v akci
Lukáš Dostál v akci

Dostál vychytal v NHL výhru Anaheimu, Draisaitl nedohrál kvůli zranění

Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 27 zákroky k vítězství 4:3 v Montrealu. Na český brankářský souboj nedošlo, na straně poražených plnil Jakub Dobeš roli náhradního gólmana. Leon Draisaitl skóroval při výhře Edmontonu 3:1 nad Nashvillem, ale v zápase od druhé třetiny kvůli blíže nespecifikovanému zranění nepokračoval.

