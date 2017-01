Kotyza chtěl být s rodinou, jenže v Plíškové vidí něco výjimečného. Bude šampionkou, věří

před 20 minutami

Trenér David Kotyza si slibuje mnohé od spolupráce s tenistkou Karolínou Plíškovou. Kvůli lukrativnímu angažmá výrazně změnil své rodinné plány. "Tohle musím vzít," řekl si, když česká jednička zavolala.

Praha – Držel se svých plánů. Byl doma, tenis sledoval jen v televizi, staral se o svého tříletého syna a těšil se s manželkou na letní příchod druhého potomka. Jenže jeden telefonát změnil vše.

Trenér David Kotyza hovor přijal a na druhém konci se ozval hlas Karolíny Plíškové. Současná česká tenisová jednička odborníkovi, který stojí za největšími úspěchy její krajanky Petry Kvitové, oznámila, že chce ukončit spolupráci s Jiřím Vaňkem a jako nového kouče angažovat právě jeho.

"Okamžitě mě napadlo: Tohle musíš vzít. A tak jsem tady," zavzpomínal Kotyza v rozhovoru pro oficiální web WTA. "Měl jsem jiné plány, chtěl jsem být víc doma, nečekal jsem, že se vrátím tak brzy poté, co jsem ukončil práci s Caroline Wozniackou. Ale pak mi zavolala Karolína, což pro mě bylo velké překvapení," vysvětlil devětačtyřicetiletý expert.

V podstatě nezaváhal ani na vteřinu. Ucítil novou výzvu a Plíškové řekl jednoznačné ano. Vidí v ní totiž něco výjimečného.

Líbí se mu osobnost Plíškové

"Sledoval jsem nejen její výsledky, ale také její styl hry a její osobnost. Věděl jsem, jaká je, protože jsme se vídali na Fed Cupu. Pro mě byla vždy zajímavá, cítil jsem, že skutečně může být velkou šampionkou. Chtěl jsem s tak výraznou osobností pracovat," odpověděl Kotyza na otázku, proč ho právě Karolína Plíšková donutila tak radikálně změnit plány.

"Právě jsme začali, snažíme se jeden druhého lépe poznat. Ale... něco tam cítím. V tuhle chvíli jsem prostě šťastný, že mohu pracovat s touhle dívkou," dodal plzeňský rodák.

Jak přiznal, po ukončení krátké spolupráce s bývalou světovou jedničkou Wozniackou dění na okruhu příliš pozorně nesledoval. "Syn začal chodit do školky, moje manželka šla do práce, takže jsem měl doma práci na plný úvazek. Byl jsem šťastný. Ale zeptal jsem se sám sebe: Když nevezmeš tohle, přijde něco jiného? Kdo ti ještě zavolá? No tak, Davide. Takže můj první pocit byl: Hej, probuď se," popsal Kotyza zrod nové výzvy.

Promluvil si s manželkou a našli kompromis. "Být na túře není jednoduché. Je tam hodně cestování. Ale dohodli jsme se, že nemusím být všude. Karolína je dospělá, může cestovat sama, s fitness trenéry nebo se svým otcem. Našli jsme dobrý mix," vysvětlil.

Nejdřív levačka PK, teď pravačka KP

Herní styl Karolíny Plíškové mu pochopitelně přijde povědomý. Vždyť s podobně hrající Petrou Kvitovou strávil dlouhých sedm let. "Pravačka, levačka. PK a teď je to KP," připomněl paralely se smíchem. Už vážněji dodal: "Samozřejmě mám malou výhodu, protože jsem pracoval s Petrou tak dlouho. Tenhle styl hry – osobnost, která chce zápas rozhodnout, vzít odpovědnost za body – to je to, co mám rád," přiznal Kotyza.

Kdysi, na začátku spolupráce s Kvitovou se Kotyza proslavil tím, že jí dal k vyplnění dotazník. Chtěl tak lépe poznat osobnost tenistky. S Plíškovou prý zvolil srovnatelnou cestu. "Také tam byl dotazník. Trošku odlišný. Je pro mě důležité poznat člověka, se kterým pracuji. A také jeho rodiče a lidi, kteří se kolem hráčky pohybují."

Když začínal trénovat Kvitovou, bylo jí teprve osmnáct let. Plíšková je o šest let starší. "V tom je to jiné. Myslím, že Karolína je teď spíše můj partner. Je velmi vzdělaná, co se týče hry, takže se můžeme často bavit o taktice, technice, jak vylepšit její hru. Je to inspirující," svěřil se kouč.

O tom, co je konkrétně potřeba zlepšit ve hře šesté hráčky současného světového žebříčku, nechce Kotyza příliš mluvit. Jedná se totiž o směs všech možných herních činností. Trenér práci, která dvojici v letošním roce čeká, přirovnal ke skládání puzzle.

Kotyza oceňuje fyzičku Plíškové

"Prostě je třeba dát všechny kousky dohromady. Nemůžu mluvit o taktice bez správné techniky. Nemůžu po hráčce chtít správnou techniku bez fyzické kondice," řekl Kotyza a pochválil Plíškovou a její fyzičku. "Jsem šťastný, že na tom poctivě pracuje se dvěma slovenskými fitness trenéry. Odvedli skvělou práci," doplnil.

Kotyza si ještě před prvním turnajem v Brisbane udělal analýzu velké spousty zápasů Plíškové. Pečlivě studoval její statistiky. "Protože na jedné straně máte nějaký pocit a na straně druhé jsou čísla. A čísla nelžou. Čísla znamenají pravdu," uvedl.

Co tedy konkrétně zjistil? Na čem musí Plíšková nejvíc pracovat, aby se stala tenisovou šampionkou? "Nezlobte se, to je trochu naše tajemství. Nemůžeme v tuhle chvíli odhalovat slabiny," uzavřel Kotyza.

