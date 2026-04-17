Kopřivovi na semifinále v Mnichově nestačilo ani vzepětí v prvním setu

Český tenista Vít Kopřiva si na antukovém turnaji v Mnichově třetí semifinále na okruhu ATP nezahraje. Ve čtvrtfinále prohrál 3:6 a 2:6 s Flaviem Cobollim z Itálie.
Kopřiva sice na začátku smazal ztrátu 1:3, ale za stavu 3:4 přišel o podání a čtvrtý nasazený Ital výhodu proměnil v zisk první sady.
Ve druhé sadě osmadvacetiletý Čech dvakrát ztratil servis a vyřazení neodvrátil ani třemi odvrácenými mečboly.
Kopřiva nevyužil šanci na třetí semifinále v kariéře. První si zahrál v roce 2021 hned při premiéře v hlavní soutěži na okruhu ATP v Gstaadu, druhé pak letos v Riu de Janeiro. Na finálovou účast Kopřiva stále čeká.
Tenisový turnaj mužů v Mnichově (antuka, dotace 2,561.110 eur):
Dvouhra - čtvrtfinále: Cobolli (4-It.) - Kopřiva (ČR) 6:3, 6:2.
Je jich pět a rozhodli se zemřít. Česká televize uvede nový Strachův film Lajf
Tragikomedie z dílny režiséra Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina přináší příběh o životě, smrti a naději – a to v neobvyklém prostředí jedoucího auta, kde se odehrává většina děje. Televizní snímek v premiéře odvysílá program ČT1 v neděli 26. dubna po osmé hodině večerní.
ŽIVĚ Rusko přišlo ve válce o nejméně 212 tisíc vojáků, ukazuje analýza ruské BBC
Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, padlo nejméně 212.188 ruských vojáků. Uvedla to v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Skutečné ztráty budou podle ní pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit.
ŽIVĚ Česko nabídne unikátní radar pro zajištění bezpečnosti Hormuzu, řekl Babiš
Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. Novinářům to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Už ve čtvrtek uvedl, že Česko na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu předloží konkrétní nabídku, jak pomoci.
Starmer pod palbou: jmenoval ambasadora bez prověrky, opozice stále žádá jeho odchod
Britský premiér Keir Starmer se v pátek znovu dostal pod tlak opozice, která žádá jeho demisi kvůli kauze vazeb bývalého velvyslance ve Spojených státech na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Babišova otočka: šéfovi NATO slíbil to, kvůli čemu bojuje s Hradem. Roztál i Zůna
Mluví jen ke svým voličům. To je silné alibi Andreje Babiše (ANO) vůči protizápadním názorům, které do české vlády přináší Tomio Okamura a SPD. Po čtvrtečním setkání českého premiéra s Markem Ruttem, generálním tajemníkem NATO, bude nejspíš muset k podobně vyhýbavým reakcím sáhnout i sám Okamura. Babiš totiž začal proklamovat věci, které byly pro českou vládu ještě před několika dny zakázané.