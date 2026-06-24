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Sport

Kopřiva zdolal turnajovou pětku a na Mallorce je ve čtvrtfinále

Sport,ČTK

Tenista Vít Kopřiva porazil na turnaji na Mallorce nasazenou pětku Ignacia Buseho z Peru 7:5, 6:1 a postoupil do čtvrtfinále.

Rio Open
Vít KopřivaFoto: REUTERS – Sergio Moraes
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Utkání proti 34. hráči světového žebříčku vyhrál na trávě za hodinu a čtvrt. V dalším kole narazí na Američana Ethana Quinna.

Devětadvacetiletý Kopřiva se střetl s Busem počtvrté, porazil ho potřetí. O sedm let mladšímu soupeři dnes sebral šestkrát servis, přišel o něj dvakrát. Nemusel litovat ani pěti dvojchyb.

Kopřiva měl dobrý vstup a po dvou brejcích vedl 4:0. Od stavu 5:1 ale přišel o čtyři hry v řadě, Buse srovnal a rozhodla koncovka.

V ní český tenista znovu převzal iniciativu, soupeře v 11. gamu opět brejkl a sadu dopodával čistou hrou.

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Ve druhé už 68. hráč světa zaváhání nedopustil. Od stavu 0:1 získal Kopřiva všech šest her a zápas ukončil na příjmu při prvním mečbolu.

Tenisový turnaj mužů v Palmě de Mallorca (tráva, dotace 612.620 eur):

Dvouhra - 2. kolo: Kopřiva (ČR) - Buse (5-Peru) 7:5, 6:1.

Hurá na trávu s CANAL+ Sport

Třebaže se v jejich zemi nachází jen pár kurtů s tím nejklasičtějším tenisovým povrchem, Češky na něm hrají jako z partesu. Prestižní turnaje v Londýně, Berlíně a Bad Homburgu můžete v červnu sledovat na CANAL+ Sport 2 a 3. Kromě šikovných krajanek nyní přitahuje pozornost také návrat veteránky Sereny Williamsové, která se hlásí do čtyřhry.

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