Kopřiva zdolal turnajovou pětku a na Mallorce je ve čtvrtfinále

Tenista Vít Kopřiva porazil na turnaji na Mallorce nasazenou pětku Ignacia Buseho z Peru 7:5, 6:1 a postoupil do čtvrtfinále.
Utkání proti 34. hráči světového žebříčku vyhrál na trávě za hodinu a čtvrt. V dalším kole narazí na Američana Ethana Quinna.
Devětadvacetiletý Kopřiva se střetl s Busem počtvrté, porazil ho potřetí. O sedm let mladšímu soupeři dnes sebral šestkrát servis, přišel o něj dvakrát. Nemusel litovat ani pěti dvojchyb.
Kopřiva měl dobrý vstup a po dvou brejcích vedl 4:0. Od stavu 5:1 ale přišel o čtyři hry v řadě, Buse srovnal a rozhodla koncovka.
V ní český tenista znovu převzal iniciativu, soupeře v 11. gamu opět brejkl a sadu dopodával čistou hrou.
Ve druhé už 68. hráč světa zaváhání nedopustil. Od stavu 0:1 získal Kopřiva všech šest her a zápas ukončil na příjmu při prvním mečbolu.
Tenisový turnaj mužů v Palmě de Mallorca (tráva, dotace 612.620 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Kopřiva (ČR) - Buse (5-Peru) 7:5, 6:1.
Hurá na trávu s CANAL+ Sport
Třebaže se v jejich zemi nachází jen pár kurtů s tím nejklasičtějším tenisovým povrchem, Češky na něm hrají jako z partesu. Prestižní turnaje v Londýně, Berlíně a Bad Homburgu můžete v červnu sledovat na CANAL+ Sport 2 a 3. Kromě šikovných krajanek nyní přitahuje pozornost také návrat veteránky Sereny Williamsové, která se hlásí do čtyřhry.
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