Kopřiva v Paříži postoupil, Nosková a Fruhvirtová na Roland Garros skončily

Vít Kopřiva postoupil podruhé za sebou do 2. kola Roland Garros. Po více než čtyřech hodinách zdolal Corentina Mouteta 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová vypadly už v 1. kole. Nasazená dvanáctka Nosková prohrála s Marií Sakkariovou z Řecka 5:7, 6:7. Fruhvirtová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, podlehla domácí Else Jacquemotové 4:6, 3:6.
Jednadvacetiletá Nosková podlehla 49. hráčce světa a semifinalistce Roland Garros z roku 2021 podruhé ze tří vzájemných utkání. Čtyřikrát přišla o servis, doplatila na 37 nevynucených chyb a osm dvojchyb.
Vítězka juniorského Roland Garros z roku 2021 Nosková vypadla v 1. kole druhého grandslamu sezony potřetí. Jejím maximem zůstávají druhá kola z let 2023 a 2024.
Nosková vstoupila do utkání ztraceným servisem. Přestože manko později smazala, bývalé třetí hráčce světa se povedl v 11. gamu ještě jeden brejk a sadu dopodávala.
Ve druhém setu otočila Nosková nepříznivý vývoj ze stavu 0:1 na 4:1. Brzy nato měla na returnu v osmém gamu tři setboly, ani jeden ale nevyužila a vzápětí ani sadu nedopodávala. Rozhodla zkrácená hra, v níž česká tenistka prohrála od stavu 3:2 pět míčů a duel definitivně ztratila.
"Dneska to nebylo o soupeřce, ale spíše o mně. Mohl tam stát kdokoliv jiný a dopadlo by to podobně. Ani ty tréninky předtím jsem se na kurtu necítila. Šla jsem do toho, že to nebude, kdo ví co. Od toho se to odvíjelo a ta kvalita zápasu nebyla z mé strany dobrá," řekla českým novinářům Nosková.
Stejně stará Fruhvirtová nenavázala na tři vítězné zápasy z kvalifikace. Proti 67. hráčce světa Jacquemotové udělala 32 nevynucených chyb a nevyužila šanci si zahrát v příštím kole proti světové jedničce Bělorusce Aryně Sabalenkové.
Nikola Bartůňková nastoupí proti nasazené devítce Kanaďance Victorii Mbokové a Kateřina Siniaková se utká se Švýcarkou Simonou Waltertovou.
Sabalenková a Gauffová zvládly vstup na jedničku
Světová jednička Aryna Sabalenková v prvním kole Roland Garros porazila 6:4, 6:2 Španělku Jéssicu Bouzasovou. Další soupeřkou Bělorusky bude domácí Elsa Jacquemotová, která vyřadila Fruhvirtovou. Američanka Coco Gauffová zahájila obhajobu titulu vítězstvím nad krajankou Taylor Townsendovou 6:4, 6:0.
Osmadvacetiletá Sabalenková vyhrála za hodinu a 15 minut, nevyhnula se však výpadkům. V první sadě loňská finalistka a čtyřnásobná grandslamová šampionka vedla 4:0, ve druhé 5:0.
"Řekla bych, že první zápasy jsou vždycky ošidné. Snažíte se zjistit, jak na tom jste, a zvyknout si na podmínky. Bojujete s nervozitou a tak dále. První kola pro mě nebyla nikdy jednoduchá," řekla Sabalenková.
"S postupem v turnaji se cítím pořád lépe a moje hra jde nahoru. Takže bych řekla, že ten první zápas je nejtěžší," uvedla poražená finalistka loňského ročníku.
Její tehdejší přemožitelka Gauffová začala proti Townsendové ztraceným podáním, o které přišla znovu v devátém gamu, ale 75. hráčce světa vzala servis třikrát a první set získala za 54 minut. V druhé sadě už dominovala a nadělila soupeřce "kanára".
"Byla jsem trochu nervózní, což bylo vidět, ale dokázala jsem se uklidnit," řekla světová čtyřka. V druhém kole Gauffová narazí na Egypťanku Majar Šarífovou.
První kolo nezvládl osmý hráč žebříčku Rus Daniil Medveděv, který prohrál 2:6, 6:1, 1:6, 6:1 a 4:6 s Australanem Adamem Waltonem. Někdejší světová jednička a vítěz US Open z roku 2021 při desáté účasti na Roland Garros skončil posedmé v prvním kole.
Sedmadvacetiletý Walton poprvé porazil soupeře z první desítky žebříčku a postupem do druhého kola vyrovnal své maximum na turnaji.
Úspěšný grandslamový debut prožil sedmnáctiletý francouzský talent Moise Kouamé, který porazil bývalého vítěze US Open Chorvata Marina Čiliče 7:6, 6:2, 6:1.
Držitel divoké karty se stal nejmladším tenistou, který vyhrál zápas na grandslamu za posledních 17 let. V roce 2009 se Australan Bernard Tomic v 16 letech dostal do druhého kola Australian Open.
V Paříži uspěl v prvním kole v 17 letech naposledy v roce 1991 Rumun Dinu Pescariu. "Je to spousta emocí, je to výjimečné," řekl Kouamé.
"Nevěděl jsem, co mám očekávat. Tým i já jsme tvrdě pracovali na tom, abych byl co nejlépe připraven," řekl svěřenec Richarda Gasqueta, kterému patří 318. místo ve světovém žebříčku.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Kopřiva (ČR) - Moutet (30-Fr.) 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3,
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Sakkariová (Řec.) - Nosková (12-ČR) 7:5, 7:6 (7:3), Jacquemotová (Fr.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:4, 6:3,
