Tenis

Hvězdy singlu ostrouhaly. Kontroverzní titul na US Open patří jedinému deblovému páru

Sport Sport
Aktualizováno před 10 minutami
Andrea Vavassori a Sarra Erraniová vyhráli na grandslamovém US Open titul ve smíšené čtyřhře. Soutěž mixů se poprvé hrála v novém formátu, který vzbudil velké kontroverze.
U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open Zobrazit 7 fotografií

Italská dvojice porazila ve finále na centrkurtu Arthura Ashe 6:3, 5:7, 10:6 třetí nasazený norsko-polský pár Casper Ruud, Iga Šwiateková a obhájila v New Yorku triumf z minulého roku, kdy se ještě hrálo klasicky.

Vavassori s Erraniovou si v super tie-breaku vybudovali náskok 4:0, a přestože soupeř snížil na 4:5, ani jednou ho nepustili do vedení.

Poté, co Italové proměnili druhý mečbol, zdvihl nadšený třicetiletý Vavassori o osm let starší partnerku do vzduchu.

Erraniová se mu pak v radostném objetí rozplakala.

"Tolik si hru s tebou užívám, je to pro mě potěšení. Vždycky je to speciální. Prožíváme nezapomenutelné momenty, jsem opravdu šťastná, že je můžu sdílet s tebou," vyznala se šestinásobná grandslamová šampionka ženské čtyřhry při přebírání trofeje.

"Děláme ty dva roky něco úžasného. Musím ti poděkovat za tu energii na kurtu. Jsme jako rodina," vrátil jí Vavassori komplimenty.

"To není špatný začátek US Open 2025," napsala pak oficiální stránka turnaje po skončení soutěže mixů.

Vavassori s Erraniovou navázali i na letošní společný grandslamový titul ve čtyřhře z Roland Garros. Za triumf na US Open nyní získali milion dolarů.

Vítězové nastoupili k boji o trofej pouhých dvacet minut poté, co si v semifinále poradili s párem Christian Harrison, Danielle Collinsová. O kolo dřív vyřadili rusko-českou dvojici Andrej Rubljov, Karolína Muchová 4:1, 5:4.

V New Yorku se hrálo po dva dny netradičně ještě před zahájením hlavních soutěží. Hrály se zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, bylo jen finále. 

Startovalo 16 týmů, po řadě zmatků s obsazením do hry vůbec nezasáhla česká šampionka Kateřina Siniaková.

Letošní šampionka ve čtyřhře z Wimbledonu nakonec doplatila na odstoupení přiděleného parťáka Jannika Sinnera těsně před začátkem bojů. V soutěži je nahradila dvojice pozdějších semifinalistů Harrison, Collinsová.

Vítězní Italové byli jediným klasicky deblovým párem v soutěži. Osmička dvojic vzešla na základě singlových žebříčků, druhé polovině rozdali pořadatelé volné karty.

"Tenhle titul je pro všechny deblové hráče, kteří nemohli tento turnaj hrát," vzpomněla Erraniová při proslovu po triumfu své kolegy.

Tenisový turnaj US Open - smíšená čtyřhra (tvrdý povrch, dotace 2,36 milionu dolarů):

Semifinále: Šwiateková, Ruud  (3-Pol./Nor.) - Pegulaová, Draper (1-USA/Brit.) 3:5, 5:3, 10:8, Erraniová, Vavassori (It.) - Collinsová, Harrison (USA) 4:2, 4:2.

Finále: Erraniová, Vavassori - Šwiateková, Ruud 6:3, 5:7, 10:6.

Generálka na US Open na CANAL+ Sport

Letní část WTA Tour pokračuje na zámořských betonech. Před posledním grandslamem sezony v New Yorku řada špičkových tenistek - včetně Marie Bouzkové a obhájkyně titulu Lindy Noskové - hraje na pětistovce v mexickém Monterrey.

Zápasy můžete sledovat na kanálech CANAL+ Sport.

 
Mohlo by vás zajímat

Z toho Američané šťastní nebyli. Muchová se na US Open prořekla, Rus se jí klaněl

Z toho Američané šťastní nebyli. Muchová se na US Open prořekla, Rus se jí klaněl

Češky září v Mexiku. Nosková jde za obhajobou, Bouzková vyřadila favoritku

Češky září v Mexiku. Nosková jde za obhajobou, Bouzková vyřadila favoritku

Nosková si může dál snít svůj mexický sen. Porazila loňskou soupeřku z finále

Nosková si může dál snít svůj mexický sen. Porazila loňskou soupeřku z finále

Česko-ruský pár z US Open vyřadil domácí legendu. Potom ale padl s Italy

Česko-ruský pár z US Open vyřadil domácí legendu. Potom ale padl s Italy
Tenis sport Obsah US Open

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Z toho Američané šťastní nebyli. Muchová se na US Open prořekla, Rus se jí klaněl
Tenis

Z toho Američané šťastní nebyli. Muchová se na US Open prořekla, Rus se jí klaněl

Spousta zábavných okamžiků, jedna epická výměna, obdivný úklon ruského spoluhráče, ale také prohlášení, které americkým pořadatelům radost neudělalo.
Aktualizováno před 10 minutami
Hvězdy singlu ostrouhaly. Kontroverzní titul na US Open patří jedinému deblovému páru
Tenis

Hvězdy singlu ostrouhaly. Kontroverzní titul na US Open patří jedinému deblovému páru

Andrea Vavassori a Sarra Erraniová vyhráli na grandslamovém US Open titul ve smíšené čtyřhře.
před 16 minutami
Jaromír Jágr jako kněz. Ve slovenské továrně Kie pokřtil nový model pro Evropu
Auto

Jaromír Jágr jako kněz. Ve slovenské továrně Kie pokřtil nový model pro Evropu

Kia spustila výrobu elektromobilu EV4 na Slovensku. Nový model míří hlavně na evropské zákazníky. První vyrobené auto pokřtil Jaromír Jágr.
před 28 minutami
"Jsem rozpačitý." Vláda by do voleb měla vysvětlit bitcoinovou kauzu, míní Pavel
Domácí

"Jsem rozpačitý." Vláda by do voleb měla vysvětlit bitcoinovou kauzu, míní Pavel

Čím dříve se podaří ministryni a vládě záležitost srozumitelně komunikovat a uzavřít, tím lépe pro všechny, míní prezident.
Aktualizováno před 39 minutami
Evropa bude muset převzít lví podíl břemene ukrajinské bezpečnosti, řekl Vance
Zahraničí

ŽIVĚ
Evropa bude muset převzít lví podíl břemene ukrajinské bezpečnosti, řekl Vance

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 46 minutami
Kanibalové a prznitelé dětí. Zapomínáme, co je Putinova armáda zač, říká režisér
3:17
Zprávy

Kanibalové a prznitelé dětí. Zapomínáme, co je Putinova armáda zač, říká režisér

Charkov nějakým způsobem funguje. Jsou otevřené kavárny a děti si hrají v parku. „Ale pak najednou přiletí raketa a zasáhne dům,“ popisuje režisér.
před 46 minutami
„Zazpíváme si: Sojuz něrušimyj…“ Do kin jde dokument o lidech, kteří popírají realitu
2:01
Film

„Zazpíváme si: Sojuz něrušimyj…“ Do kin jde dokument o lidech, kteří popírají realitu

Co se stane, když filmaři odvezou tři příznivce Putinova Ruska na Ukrajinu? Vznikne snímek Velký vlastenecký výlet a divákem zmítají emoce.
Další zprávy