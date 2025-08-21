Hvězdy singlu ostrouhaly. Kontroverzní titul na US Open patří jedinému deblovému páru

Italská dvojice porazila ve finále na centrkurtu Arthura Ashe 6:3, 5:7, 10:6 třetí nasazený norsko-polský pár Casper Ruud, Iga Šwiateková a obhájila v New Yorku triumf z minulého roku, kdy se ještě hrálo klasicky.
Vavassori s Erraniovou si v super tie-breaku vybudovali náskok 4:0, a přestože soupeř snížil na 4:5, ani jednou ho nepustili do vedení.
Poté, co Italové proměnili druhý mečbol, zdvihl nadšený třicetiletý Vavassori o osm let starší partnerku do vzduchu.
Erraniová se mu pak v radostném objetí rozplakala.
"Tolik si hru s tebou užívám, je to pro mě potěšení. Vždycky je to speciální. Prožíváme nezapomenutelné momenty, jsem opravdu šťastná, že je můžu sdílet s tebou," vyznala se šestinásobná grandslamová šampionka ženské čtyřhry při přebírání trofeje.
"Děláme ty dva roky něco úžasného. Musím ti poděkovat za tu energii na kurtu. Jsme jako rodina," vrátil jí Vavassori komplimenty.
"To není špatný začátek US Open 2025," napsala pak oficiální stránka turnaje po skončení soutěže mixů.
Vavassori s Erraniovou navázali i na letošní společný grandslamový titul ve čtyřhře z Roland Garros. Za triumf na US Open nyní získali milion dolarů.
Vítězové nastoupili k boji o trofej pouhých dvacet minut poté, co si v semifinále poradili s párem Christian Harrison, Danielle Collinsová. O kolo dřív vyřadili rusko-českou dvojici Andrej Rubljov, Karolína Muchová 4:1, 5:4.
V New Yorku se hrálo po dva dny netradičně ještě před zahájením hlavních soutěží. Hrály se zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, bylo jen finále.
Startovalo 16 týmů, po řadě zmatků s obsazením do hry vůbec nezasáhla česká šampionka Kateřina Siniaková.
Letošní šampionka ve čtyřhře z Wimbledonu nakonec doplatila na odstoupení přiděleného parťáka Jannika Sinnera těsně před začátkem bojů. V soutěži je nahradila dvojice pozdějších semifinalistů Harrison, Collinsová.
Vítězní Italové byli jediným klasicky deblovým párem v soutěži. Osmička dvojic vzešla na základě singlových žebříčků, druhé polovině rozdali pořadatelé volné karty.
"Tenhle titul je pro všechny deblové hráče, kteří nemohli tento turnaj hrát," vzpomněla Erraniová při proslovu po triumfu své kolegy.
Tenisový turnaj US Open - smíšená čtyřhra (tvrdý povrch, dotace 2,36 milionu dolarů):
Semifinále: Šwiateková, Ruud (3-Pol./Nor.) - Pegulaová, Draper (1-USA/Brit.) 3:5, 5:3, 10:8, Erraniová, Vavassori (It.) - Collinsová, Harrison (USA) 4:2, 4:2.
Finále: Erraniová, Vavassori - Šwiateková, Ruud 6:3, 5:7, 10:6.
