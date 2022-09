Konečně je z něj profesionál, rýpl si McEnroe do obrozeného Kyrgiose

Zahrál si finále Wimbledonu, ovládl turnaj ve Washingtonu a teď je ve čtvrtfinále dalšího grandslamu. Hvězda australského tenisty Nicka Kyrgiosezáří čím dál jasněji. Vyhlášený průšvihář se zvedá a více než excesy za něj promlouvá jeho um s raketou na kurtu. Podle americké legendy Johna McEnroea je za tím větší profesionalita sedmadvacetiletého hráče.

Nick Kyrgios na US Open 2022 | Foto: Reuters

Byla to obrovská událost osmifinálových zápasů amerického grandslamu, velká bitva, kterou odnesla aktuální světová jednička a poslední šampion US Open. Rus Daniil Medveděv se rozloučil s New Yorkem a Kyrgios byl tím, koho fanoušci oslavovali.

Nutno dodat, že ani tohle jeho poslední vystoupení se neobešlo bez obvyklých excesů, které jsou s jeho kariérou ve špičce světového tenisu spojené. Jednou se pohádal s rozhodčí za to, že ho příliš uhání v přípravě na servis, pak zase v euforii odpinkl proti pravidlům balón na polovině kurtu soupeře.

Přesto hrál skvěle a zaslouženě postoupil mezi poslední osmičku tenistů ve Flushing Meadows.

"Vítězství Nicka bylo ohromující. Myslím, že překvapil celý tenisový svět tím, jak byl důsledný a agresivní. Nic nevypustil. Ukázal, že je připravený na velké věci," prohlásil bývalý španělský tenista Alex Corretja, jeden z expertů Eurosportu.

Přitom ještě na jaře si Kyrgios držel pověst průšviháře, který spíš než úspěchy sbírá pokuty za své chování na kurtu. V létě se to ale změnilo a Australan prodává talent, o kterém se u něj léta mluvilo.

"Konečně je z něj profesionál. Dlouhé roky u něj bylo znát, že tenisu nedává všechno. Teď se to změnilo, je to radost vidět, jaký je z něj hráč," popíchl ho na dálku Američan John McEnroe, který sám v kariéře platil za vyhlášeného bouřliváka.

Kde se v Kyrgiosovi vzal přerod ve špičkového hráče? Podle americké legendy a bývalé světové jedničky je základ v servisu.

"Když se podíváte na statistiku, držel si úspěšnost podání přes 70 procent, to je elitní. Asi málokdo si u televize uvědomuje, jak tvrdý servis produkuje nebo jak nebezpečné je i jeho druhé podání. Ten kluk je fenomenální," myslí si McEnroe.

Turnaj se navíc otevřel nějakému senzačnímu vítězi. Po Medveděvovi je ze hry venku také Španěl Rafael Nadal.

"Pokud bude Nick hrát stejně jako proti Medveděvovi, tak si jde pro vítězství. Když bude servírovat jako v osmifinále, je mu jedno, kdo na druhé straně zrovna stojí. Ani nepotřebuje trenéra, když na to přijde, na kurtu hraje jako génius," nešetří chválou McEnroe.

V boji o poslední čtyřku čeká Kyrgiose téměř vrstevník, jen o rok mladší ruský tenista Karen Chačanov, kterému patří 31. příčka světového žebříčku.