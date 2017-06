Konec šťouchání, Plíšková musí začít pořádně hrát, říká kouč. Taháky už prý potřebovat ani nebude

před 28 minutami

Čtyři zápasy tenistka Karolína Plíšková na antukovém French Open vyloženě vybojovala. Ve čtvrtfinále narazí na Caroline Garciaovou z Francie, a pokud chce uspět, musí se podle trenéra Davida Kotyzy zlepšit.

Paříž - V předešlých kolech French Open měla Karolína Plíšková za soupeřky žebříčkově slabší tenistky. Na méně oblíbené antuce nedominovala, jak by tomu bylo asi na betonech, a zápasy strhávala na svoji stranu odhodláním.

"Teď po nepodařeném antukovém začátku si myslím, že je to dobré znamení. Hlavu drží bojovnou, i když nehraje podle svých představ. Bez toho se na Roland Garros uspět nedá," řekl kouč.

Po tom šťouchání je potřeba něco zahrát. Jestli chce Kája uspět, dobře si uvědomuje, že bude muset hrát," řekl Kotyza po dnešním tréninku.

Plíšková měla zamluvený kurt na hodinu a půl, ale už po polovině času ji vyhnala bouřka ve chvíli, kdy ladila servis. Po dešti už se na dvorec nevrátila a zamířila do svého apartmánu. "Myslím, že to stačilo. Tady už není moc co natrénovat. Spíš jsme si řekli věci, které jsou klíčové a důležité," řekl devětačtyřicetiletý Kotyza.

Trošku se potýkala s jednou ze svých největších zbraní: ze servisu dělala méně bodů, než bývá zvyklá. Podle Kotyzy chyby začínaly v hlavě. "Jakmile není úplně naladěná, nepoužívá moc nohy. Nadhoz jí pak střílí dopředu a hraje placky, které často končí v síti. Je to řetězec, který ale začíná u naladění v hlavě," podotkl trenér.

Proti rychle hrající Gariciaové bude právě podání důležité. Letos v Dauhá se o něj česká hráčka proti Francouzce mohla opřít a zvítězila. "Tam servírovala hodně povedeně. Bude asi potřebovat podobný výkon i tady," mínil Kotyza.

Plíšková je letos podruhé na grandslamu ve čtvrtfinále. V lednu v Melbourne prohrála na Australian Open duel s Mirjanou Lučičovou-Baroniovou. Proti Chorvatce byla často pod tlakem. "Pobavíme se o tom, že teď bude sama ta, která to nenechá jen soupeřce. Najít balanc mezi trpělivou a zároveň agresivní hrou bude podle mě jeden z důležitých faktorů," řekl Kotyza před střetnutím s Garciaovou.

Stejně jako jeho svěřenkyně nemá obavy, že by se mohla rozklepat z halasného francouzského publika. "Podobnou atmosféru zažila na US Open proti sestrám Williamsovým," připomněl Kotyza loňské výhry nad Venus i Serenou v New Yorku na dvorci Arthura Ashe, největší otevřené tenisové aréně světa.

V minulých duelech Plíšková někdy využívala o pauzách tzv. taháky od kouče s mentálními i taktickými radami. I ve středu je bude mít v tašce. "Ale už tam toho bude hodně málo. Teď už můžeme papíry zahodit a musí hrát," zopakoval Kotyza.