Konec slovenské hvězdy. Cibulková pokřtila knihu a s tenisovou kariérou se loučí

Obránce Milan Jurčina uspěl na zkoušce v hokejové Spartě a v klubu bude hrát do konce sezony. V týmu naopak končí jiný slovenský obránce Marek Ďaloga. Pražané o něho měli zájem, ale slovenský reprezentant nabídku na prodloužení spolupráce odmítl.

Šestatřicetiletý Jurčina přišel do Sparty v polovině října a v sedmi extraligových zápasech nasbíral pět bodů za dvě branky a tři asistence. "Během zkoušky prokázal naplno své kvality. Spolu s trenéry jsme z něj nadšení a jsme moc rádi, že jsme se domluvili. Naše obranné řady pozvedl svým důrazem, mladší hráči se od něj mohou spoustu věcí naučit," uvedl sportovní ředitel vedoucího týmu extraligy Petr Ton na klubovém webu.

O šest let mladší Ďaloga posílil Spartu, za kterou již v minulosti hrál, krátce před začátkem sezony a podepsal smlouvu do začátku listopadové reprezentační přestávky. Vedení pražského klubu mělo o jeho služby zájem i nadále, účastník loňských olympijských her a pěti světových šampionátů se ale rozhodl odejít.