Konec hvězdného páru. Nejtěžší věc, napsala Svitolinová a vylíčila i jeden z důvodů

Tenisté Gaël Monfils a Elina Svitolinová se po pěti letech manželství rozvádějí.
Ukrajinská hráčka dnes informovala o rozchodu populárního páru na Instagramu. Zprávu označila za „nejtěžší věc, o kterou se musela podělit“.
Dvaatřicetiletá rodačka z Oděsy také uvedla, jak na ni dolehla válka na Ukrajině.
O osm let staršího Monfilse ocenila za to, že jí pomáhal těžké chvíle zvládat.
„Některé věci se však odehrávají hluboko uvnitř a žádné množství lásky toho druhého vám nepomůže. Časem jsem si uvědomila, že musím najít cestu zpět sama k sobě a že to v našem manželství nejde,“ uvedla Svitolinová.
Zdůraznila, že na rozchodu nenese ani jeden z dvojice vinu. „Je to jen o dvou lidech, kteří se hluboce milovali, a příběhu, který mění svou podobu,“ napsala Svitolinová. Její vzkaz sdílel na svých sociálních sítích i Monfils.
Semifinalistka letošního Australian Open a šestá hráčka světového žebříčku se vdala za Monfilse v červenci 2021. O rok později se jim narodila dcera Skai.
„Skai bude vždy na prvním místě. Naše manželství končí, ale naše rodina nikoliv. Stále budeme jejími rodiči a budeme jí stát bok po boku při každém kroku v jejím životě,“ doplnila Svitolinová.
Monfils, který získal 13 titulů na okruhu ATP, v minulých dnech ukončil kariéru.
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