Tenis

Konec hvězdné love story. Sexy tenistka požádala o rozvod se slavným fotbalistou

Rudolf Černík Rudolf Černík
3. 12. 2025 9:22
Manželství hvězdného sportovního páru míří definitivně ke konci. Bývalá tenistka Ana Ivanovičová požádala o rozvod s někdejším slavným fotbalistou Bastianem Schweinsteigerem.
Bastian Schweinsteiger a Ana Ivanovičová na snímku z roku 2023
Bastian Schweinsteiger a Ana Ivanovičová na snímku z roku 2023 | Foto: ČTK

Podle nejčtenějšího německého deníku Bild požádala osmatřicetiletá Ivanovičová v listopadu u mnichovského soudu o rozvod.

Už v červenci potvrdil Christian Schertz, právní zástupce bývalé srbské tenistky, že se pár rozešel kvůli "nepřekonatelným rozdílům".

O měsíc dříve byl Schweinsteiger nachytán, jak líbá jinou dívku, která je pokládána za jeho novou přítelkyni. Podle německých médií se jmenuje Silva a pochází z Bulharska.

Podle Bildu začala aférka bývalého záložníka Bayernu Mnichov a Manchesteru United už v létě loňského roku.

Magazín Bunte přišel s tím, že vítězka grandslamového Roland Garros a finalistka Australian Open z roku 2008 byla ochotna o tři roky staršímu Schweinsteigerovi odpustit a dát novou šanci, mistr světa z roku 2014 však už chtěl žít "volněji".

Veřejně se spolu naposledy představili loni v září na tenisovém Laver Cupu v Berlíně. O tři měsíce později ještě sdíleli na Instagramu společnou fotku z vánočních trhů.

Bývalá světová jednička pořadí WTA Ivanovičová, považovaná ve své době za nejvíc sexy tenistku, a osminásobný německý šampion spolu randili od podzimu 2014, o dva roky později se vzali v Benátkách.

Mají spolu tři syny: Luku, Leona a Tea. Ti žijí s matkou na Mallorce.

 
