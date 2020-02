"Konec, omlouvám se, ale dávám tenisu sbohem." Šarapovová uzavřela kariéru

Pětinásobná grandslamová vítězka Maria Šarapovová končí kvůli zraněním tenisovou kariéru. Ruska to ve středu oznámila na webu vanityfair.com. "Je to pro mě nové, omlouvám se, ale dávám tenisu sbohem," uvedla dvaatřicetiletá hráčka.

Ruska kvůli dlouhodobějším problémům s ramenem chyběla na WTA Tour chyběla od loňského srpna, před tím stihla jen pět utkání. Letos se pokusila o návrat na australské šňůře, ale vyhrála jediný duel.

"Na US Open jsem musela postupovat třicetiminutovou proceduru znecitlivění ramene, abych vůbec mohla jít do zápasu. Nezveřejňuji to teď proto, že bych chtěla vyvolat lítost, ale abych popsala realitu," vysvětlila ve sloupku pro magazín Vogue a Vanity Fair.

Ruská hráčka žijící v USA jako sedmnáctiletá ovládla v roce 2004 Wimbledon a postupně se stala jednou z největších tenisových hvězd. V roce 2006 triumfovala na US Open, o dva roky později na Australian Open a v letech 2012 a 2014 vyhrála Roland Garros. To byly její poslední velké trofeje, pak přišel trest za užívání meldonia a návrat na bývalé pozice se jí nepovedl.

Mimo jiné proto, že Šarapovovou opakovaně limitovaly problémy s ramenem. Má za sebou několik operací a spoustu rehabilitace a v poslední době začala přemítat, jestli jí takové trápení stojí za to. Díky divoké kartě ještě mohla hrát v lednu na Australian Open, ale vypadla v prvním kole s Chorvatkou Donnou Vekičovou. To byl její poslední tenisový zápas mezi profesionálkami.

Je si jistá, že bude kolotoč bílého sportu postrádat. "Obětovala jsem život tenisu a tenis mi dal život. Bude mi chybět každý den. Bude mi chybět trénink a moje každodenní rutina," napsala.

Nezapomněla ani na trenérský tým. "Budou mi chybět chvíle, kdy sedím s otcem na lavičce u tréninkového kurtu. Podávání rukou - po výhře, nebo po porážce - a sportovci, kteří ze mě dostali to nejlepší, ať už to věděli, nebo ne," vyznala se stříbrná olympijská medailistka z Londýna 2012.

Jen na prémiích vydělala téměř 39 milionů dolarů (přes 900 milionů korun), další miliony dolarů inkasovala od sponzorů. Teď ji čeká další životní kapitola.

"Když se ohlédnu zpět, tak tenis byla moje hora. Moje cesta byla plná údolí a oklik, ale výhledy z vrcholu byly neuvěřitelné. Po 28 letech a pěti grandslamových titulech jsem ale připravená vystoupat na jinou horu, soutěžit v jiném terénu," dodala Šarapovová.