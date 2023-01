Komu tohle prospěje? ptal se Murray. Z epické bitvy se totiž stala ranní fraška

Pražský hrad kvůli velkému zájmu veřejnosti prodloužil výstavu korunovačních klenotů v katedrále svatého Víta do úterý 24. ledna. Výstava, která byla pro veřejnost otevřena v úterý, měla původně skončit v sobotu. Po dohodě s památkáři budou klenoty k vidění v chrámu i po nedělní mši od 14:30 do 21:00 a v pondělí a úterý od 08:00 do 18:00. Novinářům to ve čtvrtek řekl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Během čtvrtka se na klenoty přišlo podívat podle mluvčího Kanceláře prezidenta republiky Víta Nováka 4651 návštěvníků.

Výstavu si od jejího otevření v úterý i ve středu prohlédlo v průměru 4300 lidí denně. Do soboty je otevřena od 09:00 do 17:00, dnes před 09:00 vedla fronta zájemců od Hradu až na Klárov. Každý den od počátku otevření výstavy museli kustodi z prezidentské kanceláře uzavřít vstup do fronty o několik hodin dříve, aby si všichni lidé stihli v otevírací době klenoty prohlédnout.

"Díky poradě s odborníky z památkové péče pan prezident rozhodl, že výstava korunovačních klenotů bude prodloužena," uvedl Mynář. I Metropolitní kapitula u svatého Víta prodlouží vystavení lebky a helmy národního světce ve Svatováclavské kapli. Sedm držitelů klíčů uloží české korunovační klenoty do Korunní komory ve středu 25. ledna odpoledne.