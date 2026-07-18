Komplikace po finále Wimbledonu. Muchová podstoupila operaci, musí upravit program

Tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci a vynechá srpnový turnaj v Torontu.
Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce a šestá hráčka světa to oznámila na instagramu. Nespecifikovala, čeho se chirurgický zákrok týkal.
"Musela jsem podstoupit malou operaci, kvůli níž budu na pár týdnů mimo kurty. Všechno proběhlo dobře a už se věnuji rekonvalescenci," uvedla Muchová.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda podstoupila chirurgický zákrok pár dní poté, co ve finále Wimbledonu prohrála s krajankou Lindou Noskovou 2:6, 7:5, 3:6. Prohrála i své druhé grandslamové finále v kariéře. Před třemi lety neuspěla v rozhodujícím utkání na Roland Garros.
Kvůli rekonvalescenci nyní Muchová vynechá turnaj WTA 1000 v Torontu, který se uskuteční od 2. do 13. srpna.
"Těšila jsem se zde na svůj debut, ale hlavní je dát se dohromady. Přeji všem skvělý turnaj a nemůžu se dočkat, až vás jednou v Torontu konečně uvidím," doplnila Muchová.
V posledních týdnech se pyšnila skvělou formou, před Wimbledonem vyhrála turnaj v německém Bad Homburgu.
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