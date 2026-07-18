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Sport

Komplikace po finále Wimbledonu. Muchová podstoupila operaci, musí upravit program

Sport,ČTK

Tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci a vynechá srpnový turnaj v Torontu.

Karolína Muchová ve finále Wimbledonu 2026 s Lindou Noskovou
Karolína Muchová ve finále Wimbledonu 2026 s Lindou Noskovou Foto: REUTERS – Marko Djurica
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Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce a šestá hráčka světa to oznámila na instagramu. Nespecifikovala, čeho se chirurgický zákrok týkal.

"Musela jsem podstoupit malou operaci, kvůli níž budu na pár týdnů mimo kurty. Všechno proběhlo dobře a už se věnuji rekonvalescenci," uvedla Muchová.

Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda podstoupila chirurgický zákrok pár dní poté, co ve finále Wimbledonu prohrála s krajankou Lindou Noskovou 2:6, 7:5, 3:6. Prohrála i své druhé grandslamové finále v kariéře. Před třemi lety neuspěla v rozhodujícím utkání na Roland Garros.

Kvůli rekonvalescenci nyní Muchová vynechá turnaj WTA 1000 v Torontu, který se uskuteční od 2. do 13. srpna.

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"Těšila jsem se zde na svůj debut, ale hlavní je dát se dohromady. Přeji všem skvělý turnaj a nemůžu se dočkat, až vás jednou v Torontu konečně uvidím," doplnila Muchová.

V posledních týdnech se pyšnila skvělou formou, před Wimbledonem vyhrála turnaj v německém Bad Homburgu.

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