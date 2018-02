Komplikace? Plíšková je nemocná, fedcupový duel proti Švýcarkám zahájí Kvitová s Golubicovou

Ahoj všichni, dnes ráno jsem se probudila se střevní virózou a zítra bohužel nemůžu proti Švýcarkám nastoupit 😔 Moc mě to mrzí, hrozně jsem se na fanoušky v Praze těšila. Zkusím se dát do pořádku na neděli. Držte holkám palce, ať to zvládneme! #CzechTeam #FedCup