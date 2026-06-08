Komické chvíle po triumfu Siniakové. Zoufalá soupeřka odbourala ji i Američanku

Kateřina Siniaková na pařížském Roland Garros posílila status prvotřídní deblové legendy. Českou tenistku po dalším úspěchu přemohly emoce a kvůli slzám ani nemohla zahájit vítězný projev během ceremoniálu, Rozesmála ji ale poražená Aleksandra Kruničová. Ta svou zábavnou řečí příznačně ilustrovala, jakým se Češka stává pojmem.
Siniaková se s Kruničovou velmi dobře zná. Se srbskou tenistkou v roli spouhráčky dokonce získala v roce 2014 v Taškentu svůj první deblový titul na okruhu WTA. Společně ještě triumfovaly v Sydney 2019.
Nyní už ale Češka sbírá trofeje po boku Taylor Townsendové, zatímco se o ně Kruničová snaží po boku Anny Danilinové z Kazachstánu.
Dva v poslední době nejlepší světové páry se střetly v neděli v pařížském finále a česko-americké favoritky vyhrály ve dvou setech. Získaly už třetí společný grandslamový titul a v aktuálním ročníku slavily také v Indian Wells, Miami a Madridu.
Dvojice někdy přezdívaná „Taylorina“ vyhrála 23 z posledních 24 zápasů, s její skvostnou bilancí přitom ostře kontrastují nezdary Srbky s Kazachstánkou, které v poslední době prohrály už tři velká finále.
Od tohoto krutého faktu se ostatně odvíjelo i hodnocení Kruničové, kterým pobavila diváky, soupeřky a dokonce i ředitelku Roland Garros.
„Ok, vy dvě. Prostě spolu hrajete fantasticky. Už ani nevím, pokolikáté vám takhle gratuluju. Tak trochu mi to leze krkem. Nicméně skvělá práce, skvělé dva týdny,“ zahájila svou řeč během vítězného ceremoniálu třiatřicetiletá rodačka z Moskvy.
„Jste výborné duo. Neplánujete někdy v nejbližší době skončit s tenisem?“ odbourala další hláškou Siniakovou i Townsendovou.
„V Indian Wells jsme mluvily o tom, že spolu budeme hrát další finále, ale takhle jsem si to tedy neplánovala. Ale jsem na vás hrdá,“ pokračovala Kruničová a zastavila se speciálně u Siniakové.
„Kat, prosím tě, tohle je tvůj jedenáctý titul? Dvanáctý? Super, tak počítáme dál,“ dodala s odkazem na fenomenálních jedenáct grandslamových titulů třicetileté Češky v dámské čtyřhře i ten dvanáctý z wimbledonského mixu.
„To my jsme tu hrály finále dvakrát za sebou, což také hovoří o naší konzistenci. Hlavně to hovoří o naší konzistenci v prohrávání,“ zaperlila.
Kruničová svou hořkost vkusně smíchala s nadhledem a ironií, nicméně jako by trochu pozapomněla na to, že právě jejímu týmu měly Siniaková s Townsendovou co vracet. V Paříži šlo o vydařenou odvetu za nesmírně bolestivé porážky ve čtvrtfinále loňského Roland Garros i letošního Australian Open.
Srbka ovšem byla během slavnostního předávání trofejí v ráži. Znovu pobavila, když se obrátila na své rodiče v hledišti: „Děkuju mámě a tátovi za to, že mě udělali. To je to hlavní. Díky tomu můžu dělat to, co miluju.“
Následně odrovnala i ředitelku Roland Garros Amelii Mauresmovou. „Sledovala jsem tvé zápasy před nějakou dobou. Nepouštějme se do toho, před kolika lety to bylo. Prostě dávno. Jsi pro mě inspirací, je mi ctí hrát, když se díváš,“ poznamenala.
Pak už se pozornost soustředila na šampionky a po humoru přišly na stadionu Philippa Chatriera na řadu dojemná slova a silné emoce šampionek.
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