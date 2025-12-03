Tenis

Komentátoři se přestali ovládat. Magické kousky Češek vyvolaly ve světě euforii

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno 3. 12. 2025 14:21
Ženská asociace WTA nechala fanoušky volit nejlepší výměny uplynulého ročníku. Nyní už je znám finálový seznam. Ve výběru toho nejlepšího, co bylo na kurtech v roce 2025 k vidění, nechybí české tenistky. Hned tři z osmi nejúžasnějších výměn či velkolepých vítězných míčů vzešly z jejich raket.
Karolína Muchová
Karolína Muchová | Foto: Reuters

Tenisoví příznivci vybírali nejlepší úder z osmi částí sezony: z australské šňůry, ze Středního východu, z amerického Sunshine Double, z antukové části, travnaté mise, severoamerických betonů, asijské tour a závěrečného Turnaje mistryň.

Hned třikrát přitom ukázali na české barvy. Dvakrát je v seznamu vyvolených Karolína Muchová, jednou Linda Nosková.

První spektakulární kousek Muchové pochází z únorového turnaje v Dubaji. Její soupeřka, Dánka Clara Tausonová, tam zůstala jako opařená, když ji přeletěl dokonalý tweenerový lob z rakety české hráčky.

"Karolína Muchová! Klaňte se! Tausonová tomu nemůže uvěřit, viděli jsme nejspíš jeden z nejlepších úderů roku 2025," šílel komentátor ve vysílání WTA. Bývalá německá tenistka Andrea Petkovicová dodala, že za tohle si česká hráčka zaslouží potlesk vestoje.

"Tohle je prostě neuvěřitelné," prohlásila tehdy.

"Muchová činí nemožné rutinou," uvedla nyní její nominaci WTA s tím, že její úder dostal v kategorii "Střední východ" 58 procent všech hlasů.

Čirý tenisový drahokam doručila na konci června v německém Bad Homburgu také Linda Nosková.

Hned jak dopadl míč na travnatý kurt, bylo zřejmé, že se právě odehrálo něco výjimečného. "Tomu nevěřím," zvolal komentátor po míči, který Nosková podle oficiálního webu WTA "neměla žádné právo vyhrát". 

Nosková se dostala do prekérní situace, která se po každém dalším úderu Pegulaové jevila jako stále méně řešitelná.

Zkrácení Američanky vrátila sprintující Češka jen s vypětím všech sil, rychle se přesunula k míči na druhou stranu, také jej vrátila, ale jen nevydařeným lobem přesně na smeč soupeřce.

Pegulaová tušila, že je hotovo. S cílem minimalizovat riziko ubrala na razanci, ale míč zahrála na jistotu k čáře. Jenže nestačila se divit. A s ní i všichni přítomní.

Nosková se v poslední chvíli dostala k míčku a bekhendem hraným téměř od země jej poslala přes síť. Pegulaová se ohlédla a s hrůzou zjistila, že balonek padá do rohu s milimetrovou přesností.

Češka se bez velkých oslav opřela o hrazení, Američanku zase zachytily kamery zlomenou v pase. Po počátečním šoku se musela smát tomu, co právě zažila.

"Výměna byla prakticky rozhodnutá, Nosková ale našla způsob. Šlo o jeden z těch momentů, které si pustíte několikrát za sebou," vysvětlila WTA jasnou volbu nejlepšího úderu měsíce června a nakonec i celé travnaté části ročníku.

Ve jménu české magie byla z pohledu nejlepších úderů také podzimní asijská šňůra. Karolína Muchová uchvátila tenisový svět sérií velkolepých úderů v Tokiu, kde se utkala s mladou Australankou Mayou Jointovou.

Nejvíce rezonoval její podivuhodný bekhendový křížný prohoz z plného běhu, v elegantním jednorukém stylu Rogera Federera. "Ou, to snad není možné. Absolutně báječné. Co to právě zahrála za úder," rozplýval se komentátor přenosu.

Muchová v tuto chvíli vede hlasování o nejlepší úder roku. Její nevídaný tweener-lob z Dubaje má na kontě 35 procent hlasů, druhý je s 20 procenty, tedy se značnou ztrátou, vítězný úder Jeleny Rybakinové z Turnaje mistryň, kde v listopadu triumfovala.

 
Mohlo by vás zajímat

Král alternativního vesmíru. Macháč může mít 20 milionů za víkend, šéf ho zbožňuje

Král alternativního vesmíru. Macháč může mít 20 milionů za víkend, šéf ho zbožňuje

Ruska Potapovová bude hrát za Rakousko, rázem se stala jedničkou

Ruska Potapovová bude hrát za Rakousko, rázem se stala jedničkou

"Je tohle normální?" Vondroušovou vytočil drsný zážitek s dopingovým komisařem

"Je tohle normální?" Vondroušovou vytočil drsný zážitek s dopingovým komisařem

Konec hvězdné love story. Sexy tenistka požádala o rozvod se slavným fotbalistou

Konec hvězdné love story. Sexy tenistka požádala o rozvod se slavným fotbalistou
Tenis sport Obsah Karolína Muchová Linda Nosková

Právě se děje

před 27 minutami
Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie
Domácí

Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie

Dvě miminka zemřela. "Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření," řekla mluvčí Miloslava Kučerová.
Aktualizováno před 33 minutami
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů
Domácí

ŽIVĚ
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 39 minutami
Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací
Zahraničí

Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Společnost Meta hodlá postupně uzavírat dohody o spolupráci také s dalšími zpravodajskými organizacemi.
před 1 hodinou
Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne
Magazín

Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

Muži jsou v otázkách plodnosti často opomíjeni – z důvodu sociálních a kulturních tabu se totiž mnozí zdráhají podstoupit vyšetření nebo léčbu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko
Zahraničí

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku
Fotbal

Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku

Českou variantou je Jindřich Trpišovský, zahraniční cesta vede na Balkán, respektive do Anglie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem
Fotbal

Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem

Společnost Fotbal HK 1905 se ujala vlastnických práv v dosud městském fotbalovém klubu FC Hradec Králové. Město firmě prodalo 89 procent akcií klubu.
Další zprávy