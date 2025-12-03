Komentátoři se přestali ovládat. Magické kousky Češek vyvolaly ve světě euforii

Tenisoví příznivci vybírali nejlepší úder z osmi částí sezony: z australské šňůry, ze Středního východu, z amerického Sunshine Double, z antukové části, travnaté mise, severoamerických betonů, asijské tour a závěrečného Turnaje mistryň.
Hned třikrát přitom ukázali na české barvy. Dvakrát je v seznamu vyvolených Karolína Muchová, jednou Linda Nosková.
První spektakulární kousek Muchové pochází z únorového turnaje v Dubaji. Její soupeřka, Dánka Clara Tausonová, tam zůstala jako opařená, když ji přeletěl dokonalý tweenerový lob z rakety české hráčky.
"Karolína Muchová! Klaňte se! Tausonová tomu nemůže uvěřit, viděli jsme nejspíš jeden z nejlepších úderů roku 2025," šílel komentátor ve vysílání WTA. Bývalá německá tenistka Andrea Petkovicová dodala, že za tohle si česká hráčka zaslouží potlesk vestoje.
"Tohle je prostě neuvěřitelné," prohlásila tehdy.
"Muchová činí nemožné rutinou," uvedla nyní její nominaci WTA s tím, že její úder dostal v kategorii "Střední východ" 58 procent všech hlasů.
Dámy a pánové, Karolína Muchová. 🔥👏 pic.twitter.com/EVUSah0Zu3— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 21, 2025
Čirý tenisový drahokam doručila na konci června v německém Bad Homburgu také Linda Nosková.
Hned jak dopadl míč na travnatý kurt, bylo zřejmé, že se právě odehrálo něco výjimečného. "Tomu nevěřím," zvolal komentátor po míči, který Nosková podle oficiálního webu WTA "neměla žádné právo vyhrát".
Nosková se dostala do prekérní situace, která se po každém dalším úderu Pegulaové jevila jako stále méně řešitelná.
Zkrácení Američanky vrátila sprintující Češka jen s vypětím všech sil, rychle se přesunula k míči na druhou stranu, také jej vrátila, ale jen nevydařeným lobem přesně na smeč soupeřce.
Pegulaová tušila, že je hotovo. S cílem minimalizovat riziko ubrala na razanci, ale míč zahrála na jistotu k čáře. Jenže nestačila se divit. A s ní i všichni přítomní.
Nosková se v poslední chvíli dostala k míčku a bekhendem hraným téměř od země jej poslala přes síť. Pegulaová se ohlédla a s hrůzou zjistila, že balonek padá do rohu s milimetrovou přesností.
yes 👏 she 👏 did— wta (@WTA) July 10, 2025
The shot of the month winner for June is... Linda Noskova!
Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/EEUnef93nZ
Češka se bez velkých oslav opřela o hrazení, Američanku zase zachytily kamery zlomenou v pase. Po počátečním šoku se musela smát tomu, co právě zažila.
"Výměna byla prakticky rozhodnutá, Nosková ale našla způsob. Šlo o jeden z těch momentů, které si pustíte několikrát za sebou," vysvětlila WTA jasnou volbu nejlepšího úderu měsíce června a nakonec i celé travnaté části ročníku.
Ve jménu české magie byla z pohledu nejlepších úderů také podzimní asijská šňůra. Karolína Muchová uchvátila tenisový svět sérií velkolepých úderů v Tokiu, kde se utkala s mladou Australankou Mayou Jointovou.
Nejvíce rezonoval její podivuhodný bekhendový křížný prohoz z plného běhu, v elegantním jednorukém stylu Rogera Federera. "Ou, to snad není možné. Absolutně báječné. Co to právě zahrála za úder," rozplýval se komentátor přenosu.
Muchová v tuto chvíli vede hlasování o nejlepší úder roku. Její nevídaný tweener-lob z Dubaje má na kontě 35 procent hlasů, druhý je s 20 procenty, tedy se značnou ztrátou, vítězný úder Jeleny Rybakinové z Turnaje mistryň, kde v listopadu triumfovala.
another match another Karolina Muchova take a bow moment! pic.twitter.com/3xB6gv1LMw— ksenia 🪴 (@topspin_fh) October 22, 2025