Komentář: ATP Cup bavil, ale urazil ženy. A odhalil, kdo potřebuje psychologa

Australané vs. Gerard Piqué 1:0. Konkurenční bitva dvou týmových tenisových soutěží, ATP Cupu a Davis Cupu, skončila očekávaným výsledkem. Být lepší než v listopadu zpackaný odvar 120 let staré tradice ale nebylo zase tak těžké. A tak i z nového “světového šampionátu” čiší kontroverze a dojem projektu spíchnutého horkou jehlou.

První ročník ATP Cupu ovládli v Sydney Srbové, přičemž ve finále byl k vidění souboj dvou nejlepších hráčů současného světového žebříčku.

Novak Djokovič se dojímal nad atmosférou, kterou mu na míru připravili divocí balkánští fanoušci. Něco takového z grandslamů nezná, tam se více fandí jiným.

Rafael Nadal při oficiálním projevu po prohraném finále chválil pořadatele, na tiskových konferencích však přece jen poukazoval na jejich chyby. Ani to nebylo překvapením. Davis Cup se hrál v listopadu v Madridu, Španělé vyhráli a právě Nadal velmi silně kritizovanou soutěž svou účastí zachránil. Lidé totiž do ochozů chodili výhradně kvůli němu.

To ATP Cup byl v tomto směru více konzistentní. Nabídl pestrou paletu skvěle hrajících a hlavně v úvodu sezonu patřičně odpočinutých hvězd.

Kromě Djokoviče a Nadala byl hlavní postavou domácí enfant terrible Nick Kyrgios, jehož emoční vklad do týmové soutěže bral dech. I jeho týmového kolegu, talentovaného Alexe de Minaura, byla radost sledovat. Pozici jednoho z největších favoritů blížícího se Australian Open potvrdil Rus Daniil Medveděv, jeho poměrně smolně prohraný semifinálový duel s Djokovičem byl reklamou na tenis. Skvělých zápasů vidělo publikum dostatek.

Když ale odhlédneme od samotného tenisu, růžové brýle letí rychle do koše. Dostaneme se od marginálních problémů, jakým byla třeba záměna moldavské hymny za rumunskou, až k jednomu, který celým podnikem výrazně zatřásl.

Pořadatelé totiž hned během prvního ročníku silně urazili ženskou asociaci WTA a vysloužili si dokonce obvinění ze sexismu. ATP Cup se konal ve třech australských městech a konkrétně v Brisbane došlo ke kolizi s turnajem, který později ovládla Karolína Plíšková.

Během prvních dnů tam v hlavní aréně Pata Raftera hráli jen muži. Ženské duely byly kompletně zařazeny na vedlejší dvorce.

"ATP má přesně to, co chtěla. Dívky stranou. Tak je to vždycky," glosovala to třeba šampionka US Open Sloane Stephensová. Šéf australské federace Craig Tiley musel hodně vysvětlovat a slibovat na příští rok zavedení WTA Cupu.

Jestliže je tedy momentálně ohrožena existence Davisova poháru, která v široké shodě tenistů nemůže s ATP Cupem do budoucna koexistovat a sám Piqué dobře chápe, že musí usilovat o spojení obou akcí v jednu, mohl by zanedlouho o holé přežití bojovat také Fed Cup.

Období velkých revolucí v tenisovém kalendáři tak nejspíš nekončí.

Pravdou je, že zrod fascinujícího, ale exhibičního Laver Cupu před třemi lety rozpoutal hlad po akcích podobného typu. "Tenhle formát by slušel i ženám, " nechal se už slyšet Djokovič. A jako další z mnoha vyloučil trvání modelu dvou mužských týmových klání během dvou měsíců.

"Je to vyčerpávající. Rafael Nadal mi říkal, že má pocit, jako by minulá sezona ani neskončila. Musí se to vymyslet jinak," prohlásil.

Jakési mistrovství světa v tenise je nicméně věc, kterou špičkoví hráči vzali velmi rychle za svou. Vášeň pro hru v Austrálii stříkala ze všech velkých hvězd a například Kyrgios přiznal, že ho bitvy v národních barvách motivují mnohem víc, než když hraje "jen" sám za sebe.

Mimochodem, právě on - toho času v podmínce - si tentokrát zcela nečekaně osvojil roli pozitivního vzoru a velké osobnosti. Nejen kvůli tomu, že dal v tenisovém prostředí do pohybu vlnu solidarity s oběťmi australských požárů.

Za "zlobivé děti" byli tentokrát jiní.

Alexander Zverev si frustraci ze své vlastní tragické hry vybíjel, kde jen mohl a svému otci vynadal tak, že mu do očí vehnal slzy. O tom, že je mladý Němec takzvaně "na psychologa" pak otevřeně promluvil dokonce sám německý kapitán Boris Becker, jehož promluvy Zverev na lavičce několikrát očividně ignoroval.

Stefanos Tsitsipas svého kouče a tatínka v jedné osobě dokonce zranil úlomkem rakety, kterou rozštípal v jeho těsné blízkosti. Ve světle těchto vyloženě nechutných výlevů byl ještě v normě úlet Medveděva, který dvakrát praštil rozhodčímu Lahjánímu do umpiru.

I tyhle vychýlené reakce ovšem mohou posloužit jako důkaz, že tenisty ATP Cup pohltil.

Až se časem utiší porodní bolesti a přidají se prozatím odstrčené ženy, může úvod každé tenisové sezony přinášet ještě před Australian Open další vysoce prestižní a atraktivní svátek.