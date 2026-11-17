„Linda Nosková dnes slaví 22. narozeniny. Ve svém věku prožila úžasnou sezonu, kterou už v létě korunovala wimbledonským titulem, ale poslední zápas v semifinále Turnaje mistryň se jí totálně nepovedl. Můžou za to nejspíš i podmínky v Indian Wells,“ píše v komentáři Aktuálně.cz bývalý tenista Dušan Lojda.
Ženská tenisová sezona je u konce. Po skončeném Turnaji mistryň mají ty nejlepší holky padla a jedou na zaslouženou dovolenou. A české holky v Indian Wells zanechaly nezanedbatelnou stopu.
Začněme tou, která právě dnes slaví 22. narozeniny – Lindou Noskovou. Ve svém věku prožila úžasnou sezonu, kterou už v létě korunovala wimbledonským titulem, a skvělé výkony podávala i dál.
Až na poslední zápas v semifinále Turnaje mistryň. Ten se jí tedy totálně nepovedl. Tam se nebylo moc čeho chytit. Bohužel.
Hned na začátku udělala tři dvojchyby a stěžovala si na sluníčko. Tím byl bohužel poznamenaný celý turnaj. Program se začínal v poledne, kdy bylo slunce nejostřejší, takže celkově dělalo hráčkám problémy servírovat, dvojchyb bylo hodně.
Podmínky jsou pro všechny stejně, takže se na to nedá nějak vymlouvat, ale co si budeme povídat, pro Lindinu hru je servis základní úder, o který se opírá a ze kterého pak těží. A když se jednou zadíváte do sluníčka, tak pak ještě pěkných pár vteřin nevidíte vůbec nic, to znám z vlastní zkušenosti.
Na jednu stranu pořadatele chápu, že chtěli držet takové časy, aby je mohla sledovat i Evropa, je to přece jen i byznys, ale na druhou stranu to rozhodně nepřispívalo úrovni hry. Nebylo tam moc hezkých zápasů ke koukání.
Lindě se pak hra úplně rozpadla a prožila den blbec se vším všudy. Bohužel to zrovna bylo v semifinále. Celkově přitom hrála v Indian Wells velmi slušně.
Možná jí zrovna nepomohl zápas s Jessicou Pegulaovou, kde prohrála třísetovou bitvu z mečbolu. To vám nepřidá ani fyzicky, ani psychicky.
I tak zanechala v kalifornské poušti dobrý dojem. Líbilo se mi, jak se prezentovala na kurtu i mimo něj. Zase se ukazuje, že by z ní mohla být výrazná tvář okruhu WTA.
Stala se ambasadorkou fondu UNICEF, myslí na pomoc dětem a ráda využívá prostor o tom mluvit i během takové velké akce, jakou je Turnaj mistryň.
V době, kdy sledujeme výlevy Aryny Sabalenkové nebo introvertní Jelenu Rybakinovou, by tohle byla hodně sympatická světová jednička. Královna žebříčku by měla být vzorem v tenise i mimo něj a to by Linda jednoznačně byla.
Ale k tomu je zatím ještě daleko. Zatím bych ji viděl, že by se mohla pokusit vydrápat někam do první trojky, a pak uvidíme.
Mám ale radost i za Tomáše Krupu. V Americe se jich novináři ptali, jak spolu vidí další budoucnost. Linda zatím o změně neuvažuje a já se jí vůbec nedivím. Její hra pod jeho dohledem jde stále nahoru, už nemá takové herní výkyvy, hraje pestřeji, chodí na síť.
Vůbec bych se nedivil, kdyby jejich spojení vydrželo až do konce kariéry. Tam záleží jen na tom, jak dlouho bude chtít „Krupík“ ještě jezdit po světě. Ale jinak si charakterově skvěle sedli.
On ji respektuje jako skvělou talentovanou hráčku s velkým srdcem, ona jeho jako trenéra, u kterého ví, že ji všechno řekne na rovinu a pěkně ji usadí, kdyby náhodou létala nějak v oblacích. Mají před sebou určitě ještě velkou budoucnost.
To Karolína Muchová asi na Turnaj mistryň příliš hezky vzpomínat nebude. Velkou roli asi hrálo to, že ji v závěru sezony dostihl ten počet odehraných zápasů a turnajů a nebyla asi úplně fit.
Celkově jí ten formát ani podmínky úplně nesedly. Když prohrajete hned první zápas ve skupině, není snadné se z toho oklepat a namotivovat se na další. Zvlášť když se necítíte úplně ve své kůži. Kdyby ale byla zdravotně ready, úroveň hry určitě má na to tam uspět.
Jinak ale není důvod příliš smutnit. Zažila také fantastickou sezonu, původně na Turnaj mistryň ani nemusela jet, nechávala tomu volný průběh. Nakonec to na kvalifikaci stačilo, ale teď potřebuje hlavně nabrat síly na další rok. Co si budeme povídat, prioritou jsou pro ni hlavně grandslamy.
Vítěznou tečku za sezonou udělala alespoň Katka Siniaková v deblu. Je to až neuvěřitelné, přijde mi, že ji chválíme snad každý týden.
První zápas jim s Taylor Townsendovou nevyšel, přece jen Američanka se vrátila na kurty po operaci slepého střeva a od US Open spolu s Katkou nehrály.
Jenže možná právě to je nakoplo a zkoncentrovalo na zbytek turnaje. Pak už hrály skvěle a Katky výkon ve finále? To bylo to nejlepší, co je v současnosti k vidění na okruhu.
S Taylor si opravdu skvěle sedly. Jedna hraje levou, druhá pravou. Američanka ji podporuje, přeje jí všechny ty zápisy do historie, prožívá to s ní, což může Katce imponovat a lidsky v ní má opravdovou kámošku.
Česko má momentálně nejlepší deblistku světa a v mnoha ohledech i historie. Už teď překonala Martinu Navrátilovou v počtu let zakončených jedničkou a pevně věřím tomu, že příští rok překoná i její rekord v počtu týdnů strávených na trůnu.
Držme palce, aby v dalších letech zůstala tak fit, jako je, protože to je hlavní důvod, proč může přepisovat historické tabulky a hrát singl i debl. Její tělo vydrží pravidelně přes sto zápasů ročně.
Klukům ale ještě sezona neskončila, kromě probíhajícího Turnaje mistrů je na programu ještě finálový pavouk Davis Cupu, který napjatě vyhlížíme i kvůli českému zastoupení.
A šance na úspěch nejsou malé. Kanada na čtvrtfinálový duel oslabuje. Denis Shapovalov je zraněný, problémy měla i jednička Félix Auger-Aliassime, ale ten zatím v nominaci stále drží.
V systému na dva vítězné zápasy je samozřejmě takový duel i tak otevřený, ale výhodou družiny Tomáše Berdycha je, že Javorový list nemá zrovna nejlepší deblisty.
A nebál bych se ani případných Italů v semifinále. Hráče jako Cobolliho nebo Darderiho by čeští kluci mohli porazit.
Ale pozor. Je potřeba se modlit i za zdraví našich kluků. Deblista Patrik Rikl se vytáhl ze semifinále turnaje ve Stockholmu kvůli údajně natrženému břišnímu svalu. Adam Pavlásek hned do médií hlásil, že na Davis Cup budou kluci připravení.
Přiznám se, že ve mně v první moment hrklo. Natržený břišák není legrace. Ve čtyřhře je to hodně opotřebovávaný sval, potřebujete ho na servis, často smečujete u sítě. A do Davis Cupu zbývá jen týden.
Snad to ale značí jen to, že šlo o nějakou malou trhlinku a z boje o finále ve Švédsku se odhlásili spíš preventivně, než že by to znamenalo něco fatálního.
Aby toho tenisu nebylo málo, v prosinci nás čeká ještě jedna sladká tečka za sezonou, a to díky Janu Kumstátovi, který se kvalifikoval na turnaj Next Gen Finals pro nejlepší kluky do 20 let.
Zasloužil si to hlavně tou druhou půlkou roku, do té doby to nebylo nic moc. Pak vyhrál tři challengery a teď si to pojistil dalším uhraným finále.
Mluvil jsem s jeho trenérem Petrem Kovačkou, měl hrát ještě na turnaji v Austrálii, ale po přeletu ho docela bolela záda a tím, že už bylo o kvalifikaci rozhodnuto, to raději zabalili a Kumy už se regeneruje doma. Pak má ještě v plánu jeden malý challenger v Trnavě, aby se rozehrál, a pak už vyrazí do Itálie.
Bude to pro něj velká vzpruha, finanční, herní i co se týče zkušeností. Historická zkušenost dokazuje, že tenhle turnaj je opravdovým mezistupněm před první stovkou.
Většina z těch, kdo si tenhle specifický turnaj zahráli, se pak v další sezoně zakousli méně či více hluboko do rankingu. Věřím, že to takhle popostrčí i Kumyho.
Dušan Lojda
Tenisový komentátor Aktuálně.cz
narozen 8. března 1988 v Ivančicích
bývalý profesionální tenista (161. místo na ATP)
vítěz juniorky US Open 2006
na kontě má celkem 19 titulů na podnicích challenger a ITF
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