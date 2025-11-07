Tenis

"Klaňte se." Z totálního chaosu vykouzlila Siniaková parádu. I Rusky se smály

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 3 hodinami
Těžko je zastavit. Češka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou zatím na rijádském Turnaji mistryň dominují, v základní skupině vyhrály všechny zápasy. Ve čtvrtek nedaly moc šancí hvězdným Ruskám, přestože už o nic nešlo.
Podívejte se na sestřih zápasu Siniakové s Townsendovou proti Ruskám. | Video: Canal+ Sport

Odpočívat? Šetřit síly? Odchodit zápas? To nikdy nebylo a nikdy nebude v povaze Kateřiny Siniakové.

Česká tenistka, která si před lety díky nadupané fyzické kondici a nekompromisní bojovnosti vysloužila od kolegyň z národního týmu i novinářů přezdívku "Terminátor", sehrála s kamarádkou Taylor další vysoce kvalitní zápas.

Jistotu postupu do semifinále z prvního místa ve skupině sice měly nasazené dvojky už po dvou zápasech, ve čtvrtek přesto jasně 6:2, 6:4 přehrály nejmladší pár na Turnaji mistryň po 25 letech, Rusky Mirru Andrejevovou a Dianu Šnajderovou.

"V podstatě odpočívám pokaždé, když hrajeme," smála se Siniaková po vítězství.

"Taylor je zábavná a já si to prostě užívám. A samozřejmě, když se nám takto skvěle daří, je to ještě lepší," dodala devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové.

V rozhovoru pro Tenisový svět, jehož reportér je přímo v Saúdské Arábii, pak přiznala, že duelu chyběl rytmus. A že se ani nezahřála.

I tak si cenila zejména dvou věcí: její pár ani jednou neztratil servis a stihl si vyzkoušet různé herní varianty směrem k pátečnímu semifinále proti rusko-belgické dvojici Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová.

Siniaková se tentokrát vyvarovala slabšímu hernímu úseku, naopak zaznamenala celou řadu vítězných míčů, které zasloužily potlesk.

Jeden takový moment ale vynikal. Odehrál se za stavu 2:2 a 15:15 ve druhém setu a vítězka jedenácti grandslamů při něm totální chaos proměnila ve velkolepý vítězný úder.

Související

Královně Siniakové vystrojili v Rijádu slávu. Pozornost upoutalo chování Američanky

Kateřina Siniaková, Turnaj mistryň 2025

Po bekhendu Šnajderové nejprve Siniaková na síti po letmém doteku pásky netrefila volej, stihla rychle obrátit oči v sloup, při smeči Andrejevové pak zacouvala zpět do pole, na míč nedosáhla a hned se musela skrčit, protože Townsendová zaběhla za ni a zachraňovala situaci.

Poslední slovo v chaotické výměně měla přesto Češka.

Když se konečně srovnala, z hluboké defenzivy odpálila svou největší zbraň - bekhendový prohoz křížem.

"Ou, jak tohle dokázala?" křičela komentátorka. "Klaňte se," napsala asociace WTA k výměně na sociálních sítích.

Siniaková s Townsendovou se musely smát tomu, co se na centrálním kurtu právě odehrálo. A usmívaly se i ruské soupeřky. Celý duel se ostatně odehrával v přátelském duchu a úsměvy byly k vidění často na obou stranách.

Česko-americký pár je v ráži a před pátečním večerním semifinále je výrazně favorizován. Kuděrmětovovou a Mertensovou porazil nedávno při cestě do finále US Open.

Do finále WTA Finals mohou Siniaková s Townsendovou dokráčet podruhé za sebou, loni v souboji o titul v Rijádu podlehly Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové. Ty letos skončily už v základní skupině.

"Jsem šťastná, že jsme o krok blíž, užíváme si každý moment. Bavíme se a držíme vítěznou náladu," prohlásila Townsendová.

Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2

Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.

 
Mohlo by vás zajímat

K nezastavení. Siniaková s Američankou porazily i Rusky. Obhájkyně jsou ze hry

K nezastavení. Siniaková s Američankou porazily i Rusky. Obhájkyně jsou ze hry
2:37

Chorvat byl v údivu z nebezpečného Berdycha. Čech pak ohromil svět tenisu jako Becker

Chorvat byl v údivu z nebezpečného Berdycha. Čech pak ohromil svět tenisu jako Becker

Královně Siniakové vystrojili v Rijádu slávu. Pozornost upoutalo chování Američanky

Královně Siniakové vystrojili v Rijádu slávu. Pozornost upoutalo chování Američanky

Anisimovová se pomstila za wimbledonskou hrůzu. Šwiatekovou poslala z Rijádu domů

Anisimovová se pomstila za wimbledonskou hrůzu. Šwiatekovou poslala z Rijádu domů
Tenis sport Obsah Kateřina Siniaková Taylor Townsendová (americká tenistka) Turnaj mistryň Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 43 minutami
Okamura nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy sněmovny. Ale stejně tam vlaje
Domácí

ŽIVĚ
Okamura nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy sněmovny. Ale stejně tam vlaje

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 44 minutami
Abyste nezemřeli, hrozí Turci kvůli transparentu. Znali jste ho předem, nechápe Plzeň
Fotbal

Abyste nezemřeli, hrozí Turci kvůli transparentu. Znali jste ho předem, nechápe Plzeň

Frustraci tureckých fanoušků navíc přiživil transparent domácích příznivců, kteří před začátkem utkání rozvinuli transparent s podobiznou Švejka.
Luděk Sekyra

Komentář: Libeskindova odvážná pocta Praze vyjadřuje svobodu, spravedlnost, pravdu a přátelství

Radek Bartoníček
Radek Bartoníček

Komentář: Tykali jsme si, ale dnes už je vše jinak. Osobní vzpomínka na Tomia Okamuru

před 1 hodinou
Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut
4:54
Film

Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut

Na podzim roku 1987 se v městečku Hawkins objeví trhliny do alternativní dimenze. Bude třeba najít netvora Vecnu a nadobro ukončit noční můru.
před 1 hodinou
"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru
Fotbal

"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

Mezinárodní fotbalová federace zřídila nové ocenění nazvané Cena míru FIFA.
před 1 hodinou
Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž
Ostatní sporty

Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

Ruští lyžaři se kvůli vyloučení z kvalifikace na ZOH odvolali k CAS.
Další zprávy