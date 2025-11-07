"Klaňte se." Z totálního chaosu vykouzlila Siniaková parádu. I Rusky se smály

Odpočívat? Šetřit síly? Odchodit zápas? To nikdy nebylo a nikdy nebude v povaze Kateřiny Siniakové.
Česká tenistka, která si před lety díky nadupané fyzické kondici a nekompromisní bojovnosti vysloužila od kolegyň z národního týmu i novinářů přezdívku "Terminátor", sehrála s kamarádkou Taylor další vysoce kvalitní zápas.
Jistotu postupu do semifinále z prvního místa ve skupině sice měly nasazené dvojky už po dvou zápasech, ve čtvrtek přesto jasně 6:2, 6:4 přehrály nejmladší pár na Turnaji mistryň po 25 letech, Rusky Mirru Andrejevovou a Dianu Šnajderovou.
"V podstatě odpočívám pokaždé, když hrajeme," smála se Siniaková po vítězství.
"Taylor je zábavná a já si to prostě užívám. A samozřejmě, když se nám takto skvěle daří, je to ještě lepší," dodala devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové.
V rozhovoru pro Tenisový svět, jehož reportér je přímo v Saúdské Arábii, pak přiznala, že duelu chyběl rytmus. A že se ani nezahřála.
I tak si cenila zejména dvou věcí: její pár ani jednou neztratil servis a stihl si vyzkoušet různé herní varianty směrem k pátečnímu semifinále proti rusko-belgické dvojici Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová.
Siniaková se tentokrát vyvarovala slabšímu hernímu úseku, naopak zaznamenala celou řadu vítězných míčů, které zasloužily potlesk.
Jeden takový moment ale vynikal. Odehrál se za stavu 2:2 a 15:15 ve druhém setu a vítězka jedenácti grandslamů při něm totální chaos proměnila ve velkolepý vítězný úder.
Po bekhendu Šnajderové nejprve Siniaková na síti po letmém doteku pásky netrefila volej, stihla rychle obrátit oči v sloup, při smeči Andrejevové pak zacouvala zpět do pole, na míč nedosáhla a hned se musela skrčit, protože Townsendová zaběhla za ni a zachraňovala situaci.
Poslední slovo v chaotické výměně měla přesto Češka.
Když se konečně srovnala, z hluboké defenzivy odpálila svou největší zbraň - bekhendový prohoz křížem.
"Ou, jak tohle dokázala?" křičela komentátorka. "Klaňte se," napsala asociace WTA k výměně na sociálních sítích.
Siniaková s Townsendovou se musely smát tomu, co se na centrálním kurtu právě odehrálo. A usmívaly se i ruské soupeřky. Celý duel se ostatně odehrával v přátelském duchu a úsměvy byly k vidění často na obou stranách.
Take a bow Katerina Siniakova 😮#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/Stmo4bPrNc— wta (@WTA) November 6, 2025
Česko-americký pár je v ráži a před pátečním večerním semifinále je výrazně favorizován. Kuděrmětovovou a Mertensovou porazil nedávno při cestě do finále US Open.
Do finále WTA Finals mohou Siniaková s Townsendovou dokráčet podruhé za sebou, loni v souboji o titul v Rijádu podlehly Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové. Ty letos skončily už v základní skupině.
"Jsem šťastná, že jsme o krok blíž, užíváme si každý moment. Bavíme se a držíme vítěznou náladu," prohlásila Townsendová.
