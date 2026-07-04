Kimono i svatební šaty. Je to ještě tenis? Wimbledon žije nebývalými módními výstřelky

Je to prastará tenisová tradice. Všichni hráči na travnaté wimbledonské kurty nesmí jinak než v bílém oblečení. Někteří hráči si ale extravaganci v outfitech chtěli alespoň nějak vynahradit a přišli v neobvyklé nástupové kolekci.
"Extrémně zranitelné." Expert varoval před problémy Putinova klenotu
Ruské válečné cíle na Ukrajině zůstávají nedosažitelné, zatímco domácí ekonomika a logistika čelí narůstajícímu tlaku. Podle vojenského experta Jurije Fjodorova je ruská invaze v širším politickém smyslu neúspěšná již nyní. „Rusko prohrává válku už jen tím, že ji nedokáže vyhrát,“ vysvětluje Fjodorov v pořadu Spotlight. Hrozí největší zemi mobilizace? A dokáží Ukrajinci dobýt zpět Krym?
Sjezd pravicové AfD provázejí bouře. Ulice Erfurtu obsadily tisíce odpůrců
Delegáti sjezdu strany Alternativa pro Německo (AfD) dnes potvrdili ve funkcích předsedů Alice Weidelovou a Tina Chrupallu. Sjezd strany, kterou civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, se koná ve východoněmeckém Erfurtu. Proti jeho konání protestuje v ulicích podle policie nejméně 25.000 lidí, pořadatelé hovoří o 50.000 demonstrantech.
Dustin Hoffman v dobré formě. Ve Varech uvedl film Absolvent z roku 1967
Dustin Hoffman, který v pátek na karlovarském festivalu převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, dnes ve Velkém sálu Thermalu osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními vynesl Hoffmanovi nominaci na Oscara a Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro herecký objev roku.
Koupil vilu, do které dvacet let nikdo nevkročil. Nakonec vytvořil dům, který nebude nikdy úplně hotový
Ocenění ve Varech proložil vtipem. Jesse Eisenberg prozradil i nové občanství
Americký herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg dnes převzal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary a na festivalu uvedl film Dvojník. Ve snímku režiséra Richarda Ayoadeho z roku 2013 ztvárnil Eisenberg hlavní dvojroli.