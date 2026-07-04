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Sport

Kimono i svatební šaty. Je to ještě tenis? Wimbledon žije nebývalými módními výstřelky

Wimbledon
Wimbledon
Britain Wimbledon Tennis
Wimbledon
Wimbledon
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14 fotografií
Naomi Ósakaová na Wimbledonu 2026 |
Foto: REUTERS – Andrew Couldridge
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Je to prastará tenisová tradice. Všichni hráči na travnaté wimbledonské kurty nesmí jinak než v bílém oblečení. Někteří hráči si ale extravaganci v outfitech chtěli alespoň nějak vynahradit a přišli v neobvyklé nástupové kolekci.

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"Extrémně zranitelné." Expert varoval před problémy Putinova klenotu

Ruské válečné cíle na Ukrajině zůstávají nedosažitelné, zatímco domácí ekonomika a logistika čelí narůstajícímu tlaku. Podle vojenského experta Jurije Fjodorova je ruská invaze v širším politickém smyslu neúspěšná již nyní. „Rusko prohrává válku už jen tím, že ji nedokáže vyhrát,“ vysvětluje Fjodorov v pořadu Spotlight. Hrozí největší zemi mobilizace? A dokáží Ukrajinci dobýt zpět Krym?

German city of Erfurt hosts far-right AfD party congress
German city of Erfurt hosts far-right AfD party congress
German city of Erfurt hosts far-right AfD party congress

Sjezd pravicové AfD provázejí bouře. Ulice Erfurtu obsadily tisíce odpůrců

Delegáti sjezdu strany Alternativa pro Německo (AfD) dnes potvrdili ve funkcích předsedů Alice Weidelovou a Tina Chrupallu. Sjezd strany, kterou civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, se koná ve východoněmeckém Erfurtu. Proti jeho konání protestuje v ulicích podle policie nejméně 25.000 lidí, pořadatelé hovoří o 50.000 demonstrantech.

ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF

Dustin Hoffman v dobré formě. Ve Varech uvedl film Absolvent z roku 1967

Dustin Hoffman, který v pátek na karlovarském festivalu převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, dnes ve Velkém sálu Thermalu osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními vynesl Hoffmanovi nominaci na Oscara a Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro herecký objev roku.

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