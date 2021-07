Aspoň vyhrála kamarádka. Teď chci borůvkový knedlíky, směje se stříbrná Vondroušová

Smutná byla, ale jen chvíli. Na stupních vítězů už se stříbrná olympijská tenistka Markéta Vondroušová smála po boku švýcarské kamarádky Belindy Bencicové. Slzy si zakázala, protože chce na druhé velké finále v kariéře vzpomínat jen v dobrém.

Před stupni vítězů jste se s Belindou hodně smály, co jste probíraly?

Říkaly jsme si, jak je to smutný, že si musíme zavěsit medaile na krk samy, že bychom si to mohly dát alespoň navzájem. Pak jsme zase nevěděly, kdy máme mít roušku a kdy ne. Ale nakonec to proběhlo dobře.

Je pro vás trochu náplast, že když už jste prohrála, je to s někým, s kým si rozumíte?

Jsme kamarádky, takže jsem na jednu stranu ráda, že to vyhrála právě Belinda, když ne já.

Nic ze zápasu si tedy nevyčítáte?

Měla jsem brejk ve třetím, ale nic si nevyčítám, ona zahrála dobře, hodně do toho chodila, úplně po hlavě. Dneska jí to vycházelo. Zasloužila si to. Podle mě jsme hrály pěkný zápas. Po těch utkáních ve vedrech jsme na kurtu opravdu nechaly všechno. Mám čistý svědomí.

Po velkých porážkách se často neubráníte slzám, co dneska?

Trošku to na mě šlo, ale samozřejmě jsem si říkala, že na ceremoniálu musím vypadat dobře, že nechci být po téhle prohře smutná. Je to fakt velký, v Paříži jsem byla smutná moc a teď si to chci užít. Chci na to vzpomínat v hezkým.

A možná jste pomohla Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové ke zlatu, Belinda bude na finále hodně unavená.

Doufám, že holky vyhrají. Snad mi poděkují, utahala jsem ji. I když jsme kamarádky, fandím Česku a snad to dopadne zlatě pro holky.

V finále na French Open s vámi trochu zahýbala mediální pozornost, jste připravená na další vlnu?

Možná je lepší, že jsem to nevyhrála celý, co? Asi to v Česku zase bude vostrý, ale myslím, že už jsem na to docela zvyklá. Už jsem se smířila i s vámi novináři, zase díky vám můžu fanouškům vrátit tu podporu. Teď se těším se na to, až se vrátím zpátky.

Pojedete hned za rodinou?

Potom bych měla letět do Montrealu, asi ve čtvrtek. Takže moc na odpočinek čas nebude. Ale budu se snažit zajet za našima a za babičkami do Sokolova. Tam mi hodně fandili, takže se těším, až tam přijedu. Těším se, že mi udělají borůvkový knedlíky. Už mi psala máma a přítel a říkali, že to byl super zápas. Jsem ráda, že to berou stejně jako já. Jsem na sebe pyšná, že jsem o sobě zase dala vědět.

Na krku už vám visí stříbrná medaile, jak se vám líbí?

Je těžká, jsem z ní nadšená. Bude mi připomínat to vedro a dřinu. Doufám, že ji někde neztratím, musím pro ni najít nějaké místo. Pořídili jsme si teď kočičku, která nám všechno bourá, takže budu muset najít bezpečné místo.

V zápase jste měla zatejpované koleno, jak jste na tom?

Nevím, co se stalo, ale proti Svitolinové jsem si s tím nějak hnula. Docela mě to bolelo, ani jsem v pátek netrénovala a dneska jsem si vzala prášek a zatejpovali jsme to. Ale v zápase jsem na to ani nemyslela, jak ve mně byl adrenalin.