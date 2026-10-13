Tenisová sezona vrcholí a pro Karolínu Muchovou je zatím životní. Ve Wu-chanu jí půjde i o to, aby posbírala co nejvíce bodů na to, aby se dostala na blížící se Turnaj mistryň. Sama ale přiznává, že do závěrečné fáze roku sbírá poslední zbytky sil.
Na kontě má letos už 53 singlových zápasů. Za posledních sedm let se rodačce z Olomouce nic podobného nepodařilo. Proti bylo zdraví a neustálé přestávky kvůli operacím nebo vleklým rekonvalescencím.
Teď se ale zdá, že tělo čerstvě třicetileté tenistky drží a prožívá životní formu. Však má na kontě dva tituly, účast finále Wimbledonu a živí i velkou naději na postup do závěrečného Turnaje mistryň.
„Spíš mi to někdo připomíná a víc to řeší lidé kolem mě než já. Snažím se myslet jen na to, co je den ode dne přede mnou. Uvidíme, jak se to tady ve Wu-chanu vyvrbí," uvedla Muchová v rozhovoru pro Canal+ Sport.
Už po US Open se aktuální česká jednička nechala slyšet, že ji podnik pro nejlepších osm hráček sezony zase tolik neláká, protože to znamená se opět přesouvat mezi světadíly.
Z Číny by se totiž musela přeletět opět do USA, protože Turnaj mistryň tentokrát hostí pouštní areál v Indian Wells.
„Jsem samozřejmě ráda, že jsem stále ve hře, ale sezona je dlouhá a uvidíme, jak mi to teď půjde. Ale nijak zvlášť nad tím nepřemýšlím,“ dodala k tomu Češka.
Momentálně má přes 700 bodů náskok před hlavní pronásledovatelkou Ukrajinkou Martou Kosťukovou a pouze jeden přihlášený turnaj ve Wuchanu, kde je ve hře tisícovka bodů.
Sice má ještě možnost požádat o divoké karty na další turnaje, ale sama přiznává, že energie na rozdávání určitě nemá.
„Mám suprovou sezonu, daří se mi, což ale bere sílu na kurtu i mimo něj. Popravdě, kdybych měla přemýšlet nad tím, jak jsem unavená, už bych tady asi ani nebyla,“ prohlásila.
Jakožto aktuálně sedmá hráčka světa se účastní i některých jednání s vedením WTA, ať už je to organizace Turnaje mistryň nebo třeba finanční kondice profesionálního ženského okruhu, který podle posledních zpráv vykazuje velké provozní ztráty.
„Beru to tak, že s tím nic neudělám. WTA s námi sice komunikuje, máme schůzky, ale přijde mi, že nám stejně předkládají věci, které už jsou hotové a my s tím nic udělat nemůžeme,“ líčí Muchová.
Nyní se může soustředit na svůj první zápas ve Wu-chanu. V rámci druhého kola si to rozdá s Američankou Caty McNallyovou.
Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.
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