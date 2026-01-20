Kdo to je, další Muchová? diví se tenisový svět. Experti mluví o české epidemii

Byla to premiéra jako hrom. Nikola Bartůňková vtrhla na velkou tenisovou scénu se vší parádou, když si v úterý připsala skalp někdejší světové osmičky Darji Kasatkinové. Teprve devatenáctiletá Češka uhranula veřejnost především neortodoxním herním stylem.
Když měla v angličtině na kurtu hodnotit zápas, třásl se jí hlas. Aby ne, měla za sebou náročnou cestu kvalifikací a třísetovou premiéru před australským publikem na velkém stadionu proti domácí favoritce.
„Jsem vyčerpaná, měla jsem náročnou soupeřku, která hraje v australských barvách. Jsem vážně moc ráda, že jsem to zvládla,“ hlesla skromně česká tenistka, která na kurt vyběhla i s obvázaným pravým stehnem.
Los jí pro grandslamovou premiéru opravdu nevybral snadné sousto. Sice nenarazila na nasazenou soupeřku, ale zato na extrémně motivovanou.
Kasatkinová, bývalá světová osmička, chtěla v Austrálii dotáhnout velký osobní příběh. Loni vyměnila ruské občanství právě za to australské a poprvé v domácích barvách na úvodním grandslamu sezony uspět.
Jenže česká kvalifikantka se na ni vrhla naprosto bez jakékoliv bázně. Bartůňková hrála celodvorcový tenis se spoustou kraťasů a jiných technických fines.
Když v prvním setu vystřihla jakoby nic i efektní tweener zády k síti, tenisoví fanoušci zpozornili a sociálních sítích se začalo šířit srovnání s krajankou a parťačkou z pražského klubu I. ČLTK Karolínou Muchovou.
Bartůňková si vedla skvěle především na síti, kde precizními voleji Kasatkinovou vyloženě trápila. První sadu nakonec získala v dramatickém tiebreaku.
„Pak jsem ale polevila, padla na mě únava po tom těžkém prvním setu a Darja byla lepší hráčkou,“ uznala Bartůňková, která v druhé sadě dostala dokonce kanára.
Na rozhodující set se ale vzpamatovala a přispěla postupem k famóznímu prvnímu kolu národních barev na Australian Open. Osm českých tenistek ve druhém kole nepamatuje Austrálie už 11 let.
„Kdo je, sakra, Bartůňková? Kolik talentů ještě Češi vychrlí? Tohle už zavání českou tenisovou epidemií, jako byla ta italská na okruhu ATP před dvěma lety,“ okomentoval české výsledky tenisový blogger Peter Munnelly.
V druhém kole číhána Češku ale ještě větší výzva. Změří síly se Švýcarkou Belindou Bencicovou, která se letos už stihla vrátit do první desítky žebříčku a má aktuálně fantastickou formu.
Ať už jejich bitva dopadne jakkoli, jisté je, že se v novém vydání ženského rankingu ze 126. místa výrazně přiblíží vysněné první stovce.
