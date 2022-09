Kdo skončí jako další? Djokovič se cítí mladý, Murray slibuje konec v tichosti

Tihle čtyři vyhráli téměř všechno, co bylo v posledních dvou dekádách v tenise k mání. První z nich, Roger Federer, to v pátek na Laver Cupu zabalil a odešel do sportovního důchodu. Rafael Nadal, Novak Djokovič a Andy Murray pokračují. Novináře na londýnské akci zajímalo, jak to zbývající velikáni vidí s koncem kariéry.

Na jednom kurtu se jako profesionálové potkali naposledy. Nominace Evropanů do Laver Cupu přichystala Federerovi jedinečnou rozlučku: poslední zápas odehrál po boku Nadala, na lavičce ho poklepávali po ramenou Murray s Djokovičem. "Jsem šťastný, že jsem to právě já, kdo končí kariéru první. Popravdě jsem se hrozil toho, že mě z téhle naší čtyřky někdo předstihne," smál se Federer. "Hodně jsem se bál, když měl Andy problémy s kyčlí, zranění se táhla i s Rafou. Ale nakonec jdu první já a tak to má být, jsem nejstarší," prohlásil jednačtyřicetiletý Švýcar. Jak jsou na tom s myšlenkami na konec kariéry zbylí členové "velké čtyřky", se pídili i novináři na londýnské týmové soutěži. Jak naznačil i Federer, do tenisového důchodu měl blízko Andy Murray. Absolvoval dvě operace kyčelního kloubu a jeho návrat na kurty nebyl vůbec snadný. Momentálně je coby pětatřicátník zpátky v horní polovině první stovky žebříčku. "Vůbec o tom nepřemýšlím, pořád hraju solidní tenis. Fyzicky se cítím dobře i proti těm nejlepším hráčům, takže o konci neuvažuju," přiznal Murray. Projevil ale velkou vděčnost, že ho média do elitní čtyřky legendárních hráčů počítají. "Když si vezmu, co Roger, Rafa či Novak udělali pro náš sport, jsem rád, že tady můžu při takové chvíli být s nimi," složil rivalům poklonu. Až bude končit kariéru, udělá to prý Murray ve vší tichosti a nebude chystat velkou rozlučku, jakou měl v pátek Federer. "Já si něco takového nezasloužím. Prostě někdy oznámím, že jdu hrát poslední zápas nebo turnaj, a to bude všechno, nic speciálního. Ale Rogerovi tenhle večer zaslouženě patří," dodal dvojnásobný wimbledonský šampion. V 36 letech už potřebuje víc a víc času na rekonvalescenci také Rafael Nadal. Brzy se z něj navíc stane otec a chce trávit víc času s rodinou. Momentálně ale o rozlučce s tenisem přesvědčený není. "Nevím, kdy to přijde, ale nedospěl jsem k tomu. Ale nebudu lhát, během letošního Roland Garros mi hlavou proběhlo, že by to mohla být má poslední akce," přiznal. "Byl jsem po zlomenině žebra, vůbec jsem se necítil dobře. Teď na to ale nemyslím a snažím se najít balanc mezi osobním a pracovním životem," řekl španělským médiím. Po páteční čtyřhře s Federerem se Nadal z Laver Cupu odhlásil a spěchal za rodinou. Třetím a nejmladším členem party šampionů je pětatřicátník Novak Djokovič, kterého ale v rozletu víc brzdí vlastní přesvědčení neočkovat se proti koronaviru než zdravotní problémy. "Necítím se dost starý na to, abych končil. Naopak, mé tělo mě pořád poslouchá, funguje skvěle. Což je výborná zpráva pro někoho, komu je přes 35 let," nechal se slyšet Srb. Momentálně se prý jeho odchod do důchodu nerýsuje ani někde v dálce na horizontu. "Chci hrát a vyhrávat všechny velké akce, kde jen budu moct hrát. Chci měřit síly s mladíky a hrát skvělý tenis. To je to, co mě pořád žene dopředu a motivuje," prozradil.