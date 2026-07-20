Každý tě má rád, slyšela Krejčíková od poražené sokyně. Atény zažily emotivní závěr

Série titulů českých tenistek nekončí ani po Wimbledonu. Turnaj v Aténách ve velkém stylu ovládla Barbora Krejčíková a získala devátou singlovou trofej kariéry. Slavnostní ceremoniál po finále proti domácí Marii Sakkariové přinesl dojemné chvíle, soupeřka Češku zahrnula obdivem a asociace WTA připomněla, že má Krejčíková bezpochyby namířeno do Síně slávy.
České tenistky už na elitním okruhu během aktuální sezony ovládly osm turnajů.
K Lindě Noskové, která ovládla Berlín a Wimbledon, Karolíně Muchové s tituly z Dauhá a Bad Homburgu, Marii Bouzkové zvedající trofeje v Bogotě a Nottinghamu a Sáře Bejlek, šampionce z Abú Zabí, se v neděli připojila také Barbora Krejčíková.
Třicetiletá tenistka ovládla první turnaj od senzačního wimbledonského titulu v roce 2024. V Aténách předvedla sérii silně nadprůměrných výkonů a na cestě ztratila jediný set.
Krejčíková ve finále v souboji bývalé světové dvojky s někdejší světovou trojkou přehrála domácí hvězdu Marii Sakkariovou, přičemž se vyrovnala i s nepříjemností v podobě extrémně náročného sobotního semifinále, které proti Dánce Claře Tausonová rozhodla až po půlnoci aténského času.
„Je to úžasné,“ hlesla dvojnásobná grandslamová vítězka na tiskové konferenci.
„Tohle je něco opravdu speciálního a neskutečného. Je to pro mě unikátní zkušenost, protože jsem tenhle pocit nezažila strašně dlouhou dobu. Jsem moc šťastná a hodlám si užít každý moment,“ uvedla Krejčíková.
V novém žebříčku WTA poskočila na 26. místo a už se blíží zpět k absolutní světové špičce.
„Jde o další milník v kariéře této české tenistky, která nepochybně směřuje do Síně slávy a na kontě má rovněž 20 deblových titulů, celkem 12 grandslamových vítězství (ve dvouhře, čtyřhře i smíšené čtyřhře) a zlatou medaili z olympijských her v Tokiu 2021,“ vyjmenovala asociace WTA v reportáži.
Slavnostní ceremoniál v Aténách přinesl silné emoce.
Když se Sakkariová, viditelně dojatá, dostavila k mikrofonu, okamžitě se otočila na českou soupeřku, s níž prohrála i čtvrtý vzájemný zápas dospělé kariéry.
„Barboro, začnu tebou. Jsi neuvěřitelná šampionka. Hrály jsme proti sobě, už když jsme vyrůstaly, od velmi mladého věku. Potkávaly jsme se neustále, a když tě vidím teď, jak velké tituly získáváš a co všechno jsi v kariéře dokázala, je to něco, co opravdu obdivuju,“ vyznala se rovněž třicetiletá Řekyně.
„Je mi velkou ctí s tebou sdílet kurt. Ještě navíc jsi úžasný člověk, každý tě má rád,“ dodala. Následně přešla do řečtiny a během projevu hned několikrát marně zadržovala slzy.
„Nikdy by mě nenapadlo, že tady dnes budu stát a hrát před takovým publikem,“ řekla Sakkariová.
„Právě vy jste ze mě udělali tenistku. Vy a samozřejmě i moje rodina, dědeček a všichni ostatní. Díky vám byla tahle kariéra vůbec možná, takže vám děkuju. Děkuju, že jste ve mě věřili víc než kdokoli jiný,“ dodala.
Turnaj WTA se do Atén vrátil poprvé od roku 1990 a Sakkariová se postupem do finále na řecké půdě vyrovnala své matce Angeliki Kanellopoulouové.
„Maria měla nádhernou řeč, takže to teď pro mě bude těžké,“ zahájila projev Krejčíková.
„Považuju za obrovské privilegium, že jsem s tebou mohla hrát tenhle historický zápas pro tebe a celé Řecko,“ pokračovala.
Sakkariové oplatila lichotky. Označila ji za příkladnou bojovnici a velkou osobnost.
„Ano, známe se od našich dvanácti let, takže opravdu dlouho. Přeju ti všechno nejlepší do další kariéry,“ řekla Krejčíková a následně roztleskala publikum slovy o tom, jak si premiérovou návštěvu Řecka po všech stránkách užila.
Brzy ale musela česká šampionka zahájit rychlý přesun do Prahy. Už v úterý ji totiž čeká první kolo Prague Open proti krajance Lindě Fruhvirtové.
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