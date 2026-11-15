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Sport

Každý šílel, Siniaková ale po parádě nehnula brvou. Její slova pak zaskočila svět tenisu

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Jedna z nejúspěšnějších sezon kariéry Kateřiny Siniakové může v kalifornském Indian Wells dostat tu nejsladší možnou tečku, společně s partnerkou Taylor Townsendovou si zahraje finále Turnaje mistryň. Česko-americký pár je jedinou výhru od dalšího velkého titulu.

(SP)U.S. INDIAN WELLS TENNIS WTA FINALS SEMIFINALS DOUBLES
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková po semifinále Turnaje mistryňFoto: Profimedia – Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia
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První zápas prohrály, od té doby ale ukazují, proč jsou zdaleka nejlepším deblovým párem aktuální tenisové éry. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou v semifinále WTA Finals odklidily největší hrozbu, ve dvou setech přehrály nasazené jedničky Gabrielu Dabrowskou s Luisou Stefaniovou.

Po dvou letošních grandslamových vítězstvích mohou v neděli večer přidat i titul, který spolu dosud nezískaly.

Siniaková během semifinále nadchla zejména nevšedním vítězným volejem, který zahrála proti brejkbolu v klíčové chvíli za stavu 4:3 ve druhé sadě.

„Oh, wow,“ křičela jedna z komentátorek oficiálního přenosu. Druhá při opakovaných záběrech doplnila: „Tohle nemohlo být lepší. Absolutně neuvěřitelný volej. To je důvod, proč je světovou jedničkou.“

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Diváci na stadionu aplaudovali, Townsendová chvíli nevěřila vlastním očím, poté své kamarádce tleskala nad hlavou. Sama Siniaková ale zůstala úplně bez emocí a dokonce s lehce negativním výrazem kráčela směrem od spoluhráčky.

Po utkání v rozhovoru přímo na kurtu americká tenistka českou partnerku znovu, jako už tolikrát předtím, velebila.

„Je mi jasné, že stojím vedle nejlepší deblové hráčky historie. A to doslova,“ rozjásala publikum Townsendová. „Je velmi skromná a má v sobě tolik pokory. Prostě jen říká: Oh, jsem tak šťastná. Ale já říkám: Holka, měla bys to trochu rozjet,“ smála se třicetiletá rodačka z Chicaga.

„Ale vážně. Zakončit sezonu šestkrát jako světová jednička je úžasné. My všichni tady jsme svědky toho, jak se píše historie. Kateřino, jsi fenomenální a jsem moc hrdá na to, že můžu stát při tobě,“ dodala a vysloužila si objetí od dojaté Češky.

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Je jasné, že Siniaková už má letos hotovo. I kdyby ve finále prohrála, na významu další fenomenální sezony se tím nic nezmění. Slova, která česká šampionka vyřkla před finálovým soubojem, přesto leckoho zaskočila.

„Duel roku? Asi ne. Prostě zápas jako každý jiný. Ať už to dopadne jakkoliv, naše a i moje sezona byla prostě skvělá, výborná. Možná to bude znít blbě, ale je skoro jedno, jak to dopadne,“ uvedla v rozhovoru pro Tenisový svět.

„Samozřejmě chceme vyhrát, necháme tam všechno, ale když se to nepovede, tak budeme vědět, že jsme udělaly maximum a prostě jsme to letos vyhrát neměly,“ dodala.

Finále proti italskému páru Sara Erraniová - Jasmine Paoliniová, se kterým Češka s Američankou prohrály na úvod základní skupiny, je v Indian Wells na programu zhruba ve 23 hodin středoevropského času.

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Velké finále na CANAL+ Sport

WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.

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