Každá šestá tenistka ve špičce je Češka. Muchová a spol. vzaly sezonu útokem

Český ženský tenis vzal letošní rok pěkně od podlahy. Sára Bejlek a Karolína Muchová mají už v únoru na kontě životní tituly. V žebříčku pro podzimní Turnaj mistryň jsou v první třináctce. Podle bývalé tenistky Lucie Šafářové mají obě největší předpoklady pro to, aby se posunuly ještě výš.
Je měsíc a půl od zahájení nové tenisové sezony a v první padesátce světového rankingu se to hemží českými vlajkami. Hned osm hráček tu našlo své místo.
Jinými slovy, kdybyste si celou první polovinu elitní stovky postavili do řady, každá šestá hráčka by byla Češka. Lepší statistikou se může pochlubit už jen USA, v top 50 je totiž hned 10 Američanek.
„Mám radost, že je tam českých holek tolik, myslím, že se navzájem motivují dostávat se výš a výš, funguje mezi nimi taková ta zdravá konkurence,“ řekla v talkshow KANÁR+ Lucie Šafářová.
I ona mívala turnaje na Blízkém východě ráda. Podnik v Dauhá vyhrála v roce 2015, po ní tu ještě kralovala dvakrát Petra Kvitová, jednou Karolína Plíšková a letos i Karolína Muchová.
„Nevím, čím to je, že se tu Češkám tak daří. Mně vyhovovalo, že to byl takový pomalejší beton a byl to vždycky krásný turnaj,“ vysvětlila Šafářová.
Muchová v Dauhá dominovala díky tradičně pestré hře. „U ní je obdivuhodné, jak se po těch zraněních vždy rychle dostane do formy,“ ocenila bývalá finalistka French Open.
A protože aktuální nová česká jednička vypadá zdravě, věří jí i v dalším průběhu sezony podobně jako Sáře Bejlek, která se po titulu z Abú Zabí odhlásila ze druhého kola podniku v Dubaji kvůli problémům s břišním svalem.
„Je úžasné, že přestože je malinká, skvěle si pokrývala kurt, což je proti vysokým hráčkám současnosti, které si pomáhají servisem a velkou pákou při úderu, velmi důležité,“ chválí dvacetiletou tenistku Šafářová.
Bejlek se titulem posunula už do první čtyřicítky žebříčku, dostane se tak na ty největší turnaje a není daleko od toho, aby byla nasazená i na grandslamu.
„V té nejužší špičce to bude mít těžké. Ale já hrávala s Dominikou Cibulkovou, která to navzdory výšce také zvládla. Sára má i dobrou mentalitu, je nastavená na to, že už chce vyhrávat i grandslamy,“ dodala Šafářová.
Další díl tenisové talkshow uvede v premiéře stanice Canal+ Sport ve 20:25.
Arabská série na CANAL+ Sport
Tenisová karavana se stěhuje na Blízký východ a fanoušci WTA mohou v únoru sledovat přímé přenosy z turnajů v Abú Zabí, Dauhá a Dubaji na CANAL+ Sport 2 a 3. Všechny pětistovky a tisícovky, všechny zápasy českých a slovenských tenistek v přímých přenosech.