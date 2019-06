Kdo porazí jedničku, obvykle hned vypadne. Siniaková se proti Keysové hledala

před 18 minutami

Tenistka Kateřina Siniaková po vyřazení v osmifinále Roland Garros litovala špatného začátku a rychlé ztráty prvního setu. Pak se loňská semifinalistka Madison Keysová dostala do ještě větší pohody a vycházela jí agresivní hra. Naopak třiadvacetiletá Češka nehrála tak dobře, jako když vyřadila semifinalistku z Říma Marii Sakkariovou a světovou jedničku Naomi Ósakaovou.

Znovu šla na kurt s vírou, že může soupeřku porazit. Zápas se ale od začátku nevyvíjel podle jejích představ. "Myslím si, že byla škoda, že mi utekl začátek, dokázala jsem se vrátit a pak mi hnedka utekl první set. Bylo by super, kdybych změnila ten začátek. Ona když vyhrává, tak hraje líp, troufne si na víc věcí," řekla. V první sadě Siniaková prohrávala rychle 0:3, a poté co s přispěním brejku snížila na 2:3, ztratila další tři hry za sebou.

Pod tlakem čtyřiadvacetileté Američanky sama chybovala více než v předchozích dvou zápasech. "Dneska jsem se trochu hledala, možná zbytečně jsem chtěla něco dělat až moc. Měla bych zvládnout víc zápasů v řadě, i když ty dva byly super. Mrzí mě to. Ale dneska to nešlo," posteskla si.

Neměla pocit, že by ji nějak ovlivnilo, že před tím porazila první hráčku světového žebříčku a vítězku posledních dvou grandslamů. "Necítila jsem úplně tlak. Samozřejmě, jak se ten zápas vyvíjel, tak jsem spokojená určitě nebyla. Většinou to bývá, že kdo porazí prvního nasazeného, tak hned vypadne v dalším kole. Tak se to potvrdilo," pousmála se.

Celkově ale své vystoupení v Paříži zhodnotila pozitivně, protože se vůbec poprvé ve dvouhře dostala do druhého týdne grandslamu. "Snad mě to nakopne a nebude to jen takový výstřel. Teď mě čeká skok na jiný povrch. Ale určitě se cítím dobře, sebevědomě, snad to využiju nadále," řekla dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře.

Na trávě plánuje před Wimbledonem turnaje na Mallorce a v Eastbourne. "Tráva není úplně můj oblíbený povrch, ale myslím, že se mu můžu přizpůsobit. Podle mě jsem celodvorcový hráč, mám ráda i servis volej, tak se zkusím připravit a doufám, že tam budou zas nějaké vyhrané zápasy," dodala.

Loni ve Wimbledonu těsně prohrála ve třetím kole s Italkou Camilou Giorgiovou. Pak společně s Barborou Krejčíkovu vyhrály čtyřhru.