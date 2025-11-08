Tenis

Soupeřky to nevyhrály, dělaly jsme moc chyb, řekla Siniaková. S parťačkou zůstane

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Kateřina Siniaková bude i v příští sezoně hrát hlavní turnaje s Taylor Townsendovou. Společně s Američankou ovládly ve čtyřhře dva grandslamy a v pátek byly velmi blízko postupu do finále Turnaje mistryň v Rijádu. Po prohraném zápase s nevyužitým mečbolem devětadvacetiletá Češka pro web Tenisovysvet.cz další spolupráci potvrdila a litovala množství vlastních chyb.
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková | Foto: Reuters

"Hodnotí se mi to špatně. Velmi mě to mrzí. Myslím, že soupeřky to nevyhrály. Byly tam velké chyby z naší strany, které jim hodně pomohly," řekla Siniaková, jež zakončí sezonu už popáté jako světová deblová jednička a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové.

Se stejně starou Townsendovou v pátek v noci rijádského času ve vyrovnaném zápase podlehly dvojici Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová. Ty nasazeným dvojkám odvrátily mečbol v tie-breaku druhého setu. Po téměř dvou hodinách a super tie-breaku se radovaly Ruska a Belgičanka.

Siniaková se mohla na prestižním Turnaji mistryň dostat do finále popáté, loni si ho s americkou parťačkou zahrály. Titul nicméně zatím vybojovala jen s Barborou Krejčíkovou v roce 2021.

V prvním setu přitom Siniaková s Townsendovou měly navrch a získaly ho 6:4. "Hrály jsme agresivně a dařilo se nám to, co jsme chtěly hrát. Pak přišly bohužel naše chyby," popsala úvod rodačka z Hradce Králové.

Do druhé sady vstoupily brejkem, pak ale Američanka snadno ztratila servis a hra se začala vyrovnávat. Kuděrmětovová s Mertensovou měly za stavu 5:4 dva setboly, jenže tentokrát Townsendová pár podržela servisem.

V tie-breaku se loňské finalistky Turnaje mistryň dostaly za stavu 6:5 na returnu k mečbolu. "Myslím, že zrovna mečbol jsem nezahrála úplně špatně. Zahrála jsem slušný return, ale soupeřka bohužel dobře zvládla volej a já pak nedostala míček přes síť. Hodně to mrzí, ten jeden míček se mohl sejít jinak a mohl být konec," litovala Siniaková.

V super tie-breaku sice česko-americká dvojice vyhrála první bod, to však vedla naposledy. "Bohužel jsme pokračovaly ve výkonu z druhého setu. Soupeřky zvládaly dávat do kurtu více míčů než my. Dělaly jsme moc chyb," zopakovala Siniaková.

Townsendová pak od stavu 6:8 udělala dvě lehké chyby. Čtvrtou výhru v Rijádu tak nasazené dvojky nepřidaly. "Titul jsme nezískaly, hodně to mrzí. Na to, jak jsme byly silný pár, tak ten semifinálový zápas byl bohužel z naší strany nejslabší. Obě jsme tam nechaly všechno a na konci prostě lepší pár postoupil," dodala Siniaková.

S americkou spoluhráčkou bude pokračovat. "Jsme s Taylor domluvené i na příští sezonu. Měla bych s ní odehrát ty velké turnaje," dodala vítězka 32 turnajů na okruhu i mixu na pařížské olympiádě. Nyní bude odpočívat na Maledivách.

 
Mohlo by vás zajímat

Místo radosti kolaps. Siniaková s Townsendovou ztratily dobře rozehrané semifinále

Místo radosti kolaps. Siniaková s Townsendovou ztratily dobře rozehrané semifinále

Turnaj mistryň: Siniaková s parťačkou zahodily mečbol. Obrovské drama skončilo zle

Turnaj mistryň: Siniaková s parťačkou zahodily mečbol. Obrovské drama skončilo zle

"Klaňte se." Z totálního chaosu vykouzlila Siniaková parádu. I Rusky se smály

"Klaňte se." Z totálního chaosu vykouzlila Siniaková parádu. I Rusky se smály
2:37

K nezastavení. Siniaková s Američankou porazily i Rusky. Obhájkyně jsou ze hry

K nezastavení. Siniaková s Američankou porazily i Rusky. Obhájkyně jsou ze hry
2:37
Tenis sport Obsah Kateřina Siniaková Taylor Townsendová (americká tenistka)

Právě se děje

před 6 minutami
Ve smrtící žlutozelené pasti: pět dní, tisíce obětí a Londýn sražený na kolena
Přehled
Magazín

Ve smrtící žlutozelené pasti: pět dní, tisíce obětí a Londýn sražený na kolena

Když Londýn 1952 pohltila vražedná mlha: 12 tisíc mrtvých, nulová viditelnost, rakve došly. Katastrofa, která změnila svět.
před 25 minutami
„Jsem Češka jako poleno.“ Nová Miss Earth Puškinová čelí kvůli příjmení kritice
Magazín

„Jsem Češka jako poleno.“ Nová Miss Earth Puškinová čelí kvůli příjmení kritice

Natálie Puškinová slaví vítězství na Miss Earth 2025, přesto čelí kritice kvůli příjmení. Vítězka si ho měnit nehodlá.
před 29 minutami
Proč Havel Dominiku Dukovi ve vězení vykal? A o čem vedl Duka debaty se Zemanem?
Domácí

Proč Havel Dominiku Dukovi ve vězení vykal? A o čem vedl Duka debaty se Zemanem?

Detaily ze života zesnulého kardinála Dominika Duky odhaluje v exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz ceremoniář Vojtěch Mátl.
před 43 minutami
Trump povolal Národní gardu do Portlandu nelegálně, rozhodla soudkyně
Zahraničí

Trump povolal Národní gardu do Portlandu nelegálně, rozhodla soudkyně

Vláda neměla žádný právní základ pro své tvrzení, že v Portlandu vypuklo povstání nebo že vláda nebyla schopna vymáhat federální zákony, uvedl soud.
Aktualizováno před 1 hodinou
Maďarsko dostalo podle Orbána výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu
Zahraničí

ŽIVĚ
Maďarsko dostalo podle Orbána výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Soupeřky to nevyhrály, dělaly jsme moc chyb, řekla Siniaková. S parťačkou zůstane
Tenis

Soupeřky to nevyhrály, dělaly jsme moc chyb, řekla Siniaková. S parťačkou zůstane

Kateřina Siniaková bude i v příští sezoně hrát hlavní turnaje s Taylor Townsendovou.
před 1 hodinou
Auto

Unikátní Ford je v Česku nečekaný hit. Pick-up do zásuvky je zároveň velká baterka

Unikátní Ford je v Česku nečekaný hit. Pick-up do zásuvky je zároveň velká baterka
Prohlédnout si 18 fotografií
Další zprávy