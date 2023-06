"Karolína hrála neuvěřitelný tenis." Výkon Muchové uhranul i její běloruskou soupeřku

Běloruská tenistka a světová dvojka Aryna Sabalenková ocenila po prohře v semifinále Roland Garros výkon své přemožitelky Karolíny Muchové, sama litovala zahozených příležitostí. Na tiskové konferenci řekla, že v závěru ztratila rytmus. Nevyužila vedení 5:2, mečbol a nakonec podlehla 6:7, 7:6, 5:7. Vyhlíží proto Wimbledon, kde loni kvůli zákazu startu ruských a běloruských sportovců chyběla.

"Byl to těžký zápas. Soupeřka hrála neuvěřitelný tenis. I tak jsem ale měla dost šancí, jenže jsem je nevyužila. Jsem velmi zklamaná. Je to tvrdá porážka," uvedla Sabalenková.

Proti šestadvacetileté rodačce z Olomouce ztratila první set v tie-breaku, ve druhé sadě si díky zkrácené hře vynutila pokračování. V rozhodující třetí sadě vedla 5:2 a měla při servisu Muchové mečbol. Češka ho však odvrátila a Sabalenková prohrála i další čtyři hry po sobě.

"Myslím, že se to začalo otáčet, když jsem poté ztratila servis. Podávala jsem na vítězství, takže ona následně ožila a začala hrát agresivněji. Já naopak ztratila rytmus. Nebyla jsem vůbec ve hře," doplnila poté, co prohrála posledních 20 z 24 míčků.

Muchovou ocenila i za to, že se vrátila po řadě zdravotních potíží. "Byla teď trochu mimo pozornost, ale vždycky hrála skvělý tenis. Chodí na síť a hraje velmi agresivně. Jakmile vidí kratší míč, jde k síti a je těžké si proti ní vypracovat bod. Hraje velmi dobře," podotkla Sabalenková.

Vítězka letošního Australian Open odmítla, že by ji v závěru ochromila nervozita. Na grandslamu prohrála po sérii 12 výher. Do utkání s Muchovou neztratila navíc na Roland Garros ani set.

"Vždycky čelíte nějakým výzvám. Určitě se z tohoto zápasu poučím a vrátím se ještě silnější. Každopádně si myslím, že to, co tenhle rok dělám a co snad ještě udělám, je neuvěřitelné a je to posun na další úroveň. Nehodnotím tenhle turnaj negativně. Myslím, že jsem se na antuce zlepšila a uhrála tady svůj nejlepší výsledek. V tuto chvíli se snažím zůstat pozitivní, ať už se stalo na kurtu cokoliv," doplnila.

Po utkání odmítla odpovídat na otázky spojené s politikou a naopak se těší na červencový start ve Wimbledonu. Vloni se nemohla grandslamu v Londýně zúčastnit kvůli zákazu pro ruské i běloruské tenisty kvůli vojenské invazi na Ukrajinu.

"Ano, mám víza. Jupí. Můžu slavit. Pojedu do Wimbledonu, což jsou skvělé zprávy. Hraju tam ráda a užívám si tamní atmosféru. Vloni jsem ho musela vynechat, ale už se těším, až budu zpět a ukážu tam svůj nejlepší tenis," dodala Sabalenková.