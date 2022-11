Kanadští tenisté porazili Austrálii a ovládli poprvé Davis Cup

Kanadští tenisté ovládli poprvé v historii Davisův pohár. Tým kapitána Franka Dancevice rozhodl finále týmové soutěže proti Austrálii už ve dvouhrách a zvítězil 2:0.

Kanaďany na tvrdém povrchu v Málaze nasměroval k triumfu Denis Shapovalov, který porazil Thanasiho Kokkinakise 6:2, 6:4. Vítězný bod přidal šestý hráč světa Félix Auger-Aliassime po výhře v souboji týmových jedniček na Álexem de Minaurem 6:3, 6:4.

Semifináloví přemožitelé Itálie získali první titul při druhé finálové účasti. Před třemi lety nestačili na Španělsko. Kanada se stala šestnáctou zemí, která prestižní soutěž vyhrála.

Kanaďané si připsali historický triumf poté, co se do bojů o finálový turnaj vrátili díky divoké kartě po vyloučení úřadujících šampionů z Ruska kvůli vojenské invazi na Ukrajinu. Výběr kapitána Dancevice totiž nestačil v březnové kvalifikaci na Nizozemsko.

Australané nevyužili šanci získat 29. titul, díky němuž by se přiblížili dvaatřicetinásobným vítězům a rekordmanům z USA. Ve finále Davis Cupu hráli po devatenácti letech.

Třiadvacetiletý Shapovalov porazil v první dvouhře o tři roky staršího Kokkinakise za hodinu a devětadvacet minut. Pomohl si pěti esy a zahrál 28 vítězných míčů. Osmnáctý hráč světa Shapovalov vyhrál v Málaze první dvouhru, v semifinále nestačil na Itala Lorenza Sonega a předtím na Němce Jana-Lennarda Struffa.

Semifinalista loňského US Open Auger-Aliassime potvrdil roli kanadské jedničky. V play off vyhrál i čtvrtý zápas a třetí dvouhru, aniž by ztratil set. Ve čtvrtfinále zdolal Němce Oscara Otteho a v semifinále Lorenza Mussettiho. De Minaurovi nadělil šest es a porazil jej za hodinu a 42 minut.

Finále tenisového Davisova poháru v Málaze (Španělsko):

Kanada - Austrálie 2:0

Shapovalov - Kokkinakis 6:2, 6:4, Auger-Aliassime - De Minaur 6:3, 6:4.