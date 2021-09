"Tleskejte taky mně." Vynervovaná Běloruska prosila americké fanoušky o podporu

Poté, co z turnaje vypadla světová jednička, spadla na ni nálepka největší favoritky. Běloruska Aryna Sabalenková ji pokorně přijala. Vždyť vyhrát grandslam chce už dlouho, tak proč by to nemohla dokázat právě letos na US Open. Její tenisový sen ale ve čtvrtek rozdupala devatenáctiletá Kanaďanka Leylah Fernandezová.

Byla to ohromná bitva, kterou rozhodlo pár míčů. Ve třetí sadě byl stav 4:4, pak Fernandezová předvedla parádní gem na servisu a o čtyři roky starší soupeřka naopak vyrobila dvě dvojchyby. Kanaďanka po proměněném mečbolu padla na zem a nevěřila vlastním očím. Zato Běloruska byla pořádně naštvaná. Související Fanynka exující pivo pobláznila US Open. Superhrdinů bylo tentokrát ale víc 1:26 "Neproměnila jsem šance, které jsem měla. Když se to nepovede vám, využije toho někdo jiný, tak to v životě chodí," smutnila Sabalenková po zápase. Už první set, který prohrála v tiebreaku, měla skvěle rozehraný, stačilo jen dopodávat. Ale to se jí nepodařilo a zahodila nabídnutý setbol na returnu. "To je ten tlak. Když jste takhle blízko vyhranému grandslamu, začnete na kurtu přemýšlet víc, než byste měli. Oproti tomu ona mohla hrát bez stresu, navíc ji hnali fanoušci, to je pak úplně něco jiného," rýpla si Sabalenková. Američtí fanoušci na stadionu Artura Ashe živě podporovali mladou outsiderku, lačnili po senzaci, která nakonec opravdu přišla. Související Tenisový šok století v New Yorku. Imigrantské příběhy dojímají svět sportu Přehled "Čekala jsem, že budou na její straně, ale tohle? Byli opravdu hlasití. Až jsem je párkrát prosila, aby fandili taky mně," přiznala Běloruska. Pro 73. hráčku světa měla i slova chvály a uznání. "Hrála skvěle, jako hráčka první desítky, zaslouženě postoupila. Otázkou je, jak na tom bude, až si uvědomí, jaká očekávání takový úspěch přináší, jak se vypořádá s tlakem a novou úrovní života," varuje Sabalenková. Sama s tím bojuje. Do světa velkého tenisu vlétla před třemi lety, kdy proskákala až k první desítce světového žebříčku, od té doby ale větší grandslamový průlom čeká. Až letos se dvakrát za sebou, na Wimbledonu a v New Yorku, dočkala alespoň semifinále. "Musím přestat tolik přemýšlet a prostě hrát. Snadno se to řekne, ale těžko udělá, čím dál v turnaji jste, tím víc se s tím trápíte. Někdy je lepší hrát jednoduše tak, jak je vám přirozené, než vymýšlet nějaké super údery, to mě naučila dnešní porážka," dodala světová dvojka.