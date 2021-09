Kanadské zjevení v New Yorku likviduje věhlasné šampionky. Hraje ve stylu Guardioly

Před pár dny oslavila devatenácté narozeniny a už o ní mluví celý tenisový svět. Kanaďanka Leylah Annie Fernandezová vyspělou hrou zaskočila i ty nejostřílenější šampionku na okruhu a zahraje si o finále US Open. K jejím výkonům prý přispívá herní styl, který odkoukala od fotbalového kouče Pepa Guardioly.

Měří 168 centimetrů, je drobná. Neřekli byste do ní, že by mohla fyzicky i herně přemoct takové ostřílené šampionky, jako jsou Angelique Kerberová, Elina Svitolinová nebo Naomi Ósakaová. Přesto to v New Yorku dokázala.

"Jako malá jsem snila o tom, že jednou budu hrát proti Justine Heninové, když jsem byla starší, chtěla jsem nastoupit proti Sereně nebo Venus Williamsové. Ve svých snech jsem tyhle hráčky porážela. Teď se mi něco podobného povedlo i ve skutečnosti," rozplývala se po postupu do semifinále grandslamu Fernandezová.

Že Kanadě roste po Genii Bouchardové další talent, se vědělo. Vždyť před dvěma roky ovládla juniorské French Open. Ale že takhle brzy vystřelí mezi nejlepší hráčky světa, když ještě před posledním grandslamem sezony jí v žebříčku patřilo 73. místo, to nikdo nečekal.

Levou rukou hrající dívka díky vhodnému somatotypu obsáhne celý kurt, soupeřky obehrává ze všech stran a počká si na vhodný moment k útoku. Málokdo ví, že tenhle styl okoukala z fotbalu.

"Fandím Realu Madrid, ale posledních pár let sleduju hlavně Manchester City, protože ho trénuje můj oblíbenec Pep Guardiola. Jeho pojetí fotbalu je hodně blízké mému hernímu stylu," myslí si Fernandezová.

Přijde vám zvláštní, že mladou Kanaďanku baví právě fotbal? Můžou za to rodinné kořeny. Její tatínek Jorge, původem z Ekvádoru, hrál v mládí fotbal na profesionální úrovni. Když zjistil, že jeho dceru chytil tenis, stal se jejím prvním trenérem navzdory tomu, že toho o hře s raketou příliš nevěděl.

"Za hodně mu vděčím, učil mě trpělivosti, pracovitosti. Ukázal mi, jak musím bojovat, abych něco dokázala. V New Yorku není, zůstal v našem domě na Floridě s mladší sestrou, ale hodně si voláme," uvedla.

K velkým zápasům na těch největších stadionech jako by byla předurčená. I ve čtvrtfinále proti Svitolinové po spektakulárních výměnách často hecovala fanoušky k ovacím. Na kurtu působí odhodlaně a sebevědomě na někoho, kdo ještě v Americe nesmí pít alkohol.

"Tohle showmanství je ve mně tak nějak odmalička. Když jsem měla mít před třídou nějakou prezentaci, strašně jsem se styděla, ale jakmile jsem měla před ostatními zazpívat nebo zatancovat, úplně jsem si to užívala," vzpomíná Fernandezová.

Pro tanečky bude mít v New Yorku ještě prostor. Pokud tedy porazí další těžkou váhu světového tenisu, ranařku a světovou dvojku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

"Je to úžasná hráčka. Je potřeba si uvědomit, že už v tomhle věku jsou hráčky jako ona těžko k poražení, jsou to ambiciózní bojovnice. Ale má tady snad nejhorší možný los, obávám se, že na silově vybavenou Sabalenkovou už nebude stačit," myslí si zkušený komentátor Eurosportu Mats Wilander před čtvrtečním večerním zápasem.