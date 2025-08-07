Kanadská senzace nepřestává zářit. Je ve finále, z mečbolu porazila Rybakinovou

Soupeřkou vycházející kanadské superstar v boji o premiérový titul bude znovuzrozená Japonka Naomi Ósakaová.
Čtyřnásobná grandslamová vítězka ukončila jízdu Dánky Clary Tausonové, vyhrála 6:2, 7:6 a hned v první fázi spolupráce s novým polským trenérem Tomaszem Wiktorowskim dosáhla na výrazný úspěch.
Mboková se přetahovala s wimbledonskou vítězkou z roku 2022 Rybakinovou dvě a tři čtvrtě hodiny a sehrála tak nejdelší zápas své začínající kariéry na WTA Tour. Mečbol deváté nasazené soupeřce odvrátila při jejím podání ve třetím setu za stavu 4:5 a postoupila na elitním okruhu poprvé do finále.
"Byla jsem ve správný moment trpělivá. Jsem moc šťastná, že jsem se dokázala zvednout, i když jsem byla dole a čelila mečbolu," řekla Mboková, jež v předchozím průběhu turnaje vyřadila Marii Bouzkovou či nasazenou jedničku Coco Gauffovou.
Canadian Open může Mboková vyhrát jako třetí domácí tenistka v takzvané open éře po Faye Urbanové (1969) a Biance Andreescuové (2019). Rodačka z amerického Charlotte, jejíž rodiče uprchli do zámoří z Konžské demokratické republiky, zahájila sezonu jako 333. hráčka světového žebříčku a díky postupu do finále vystoupá minimálně na 34. pozici.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová hraje svůj nejlepší turnaj kategorie WTA 1000 od roku 2022, kdy byla ve finále v Miami. Z turnajového prvenství se naposledy radovala na Australian Open v roce 2021.
Po patnáctiměsíční pauze a narození dcery Shai v červenci 2023 hrála sedmadvacetiletá Japonka finále dosud jen letos v lednu v Aucklandu a podlehla Tausonové, které ve středu porážku oplatila.
Do mužského finále se v Torontu probojovali Američan Ben Shelton a Rus Karen Chačanov.
Shelton si ve dvou setech poradil s favorizovaným krajanem Taylorem Fritzem. Chačanov zase v dlouhé bitvě přetlačil nejvýše nasazeného Alexandera Zvereva.
Tenisový turnaj žen v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 5.152,599 dolarů):
Dvouhra - semifinále: Mboková (Kan.) - Rybakinová (9-Kaz.) 1:6, 7:5, 7:6 (7:4), Ósakaová (Jap.) - Tausonová (16-Dán.) 6:2, 7:6 (9:7).
Tenisový turnaj mužů v Torontu (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - semifinále: Chačanov (11-Rus.) - Zverev (1-Něm.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), Shelton (4-USA), - Fritz (2-USA) 6:4, 6:3.