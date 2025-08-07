Tenis

Kanadská senzace nepřestává zářit. Je ve finále, z mečbolu porazila Rybakinovou

Sport Sport
Aktualizováno před 14 minutami
Osmnáctiletá Victoria Mboková si zahraje finále velkého turnaje v Montrealu. Domácí hráčka překvapila v semifinálovém klání i wimbledonskou vítězku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, v utkání odvrátila mečbol a slavila po výhře 1:6, 7:5, 7:6. Její soupeřkou v boji o premiérový titul bude znovuzrozená Japonka Naomi Ósakaová.
Victoria Mboková slaví po vítězství nad Jelenou Rybakinovou.
Victoria Mboková slaví po vítězství nad Jelenou Rybakinovou. | Foto: Reuters

Soupeřkou vycházející kanadské superstar v boji o premiérový titul bude znovuzrozená Japonka Naomi Ósakaová.

Čtyřnásobná grandslamová vítězka ukončila jízdu Dánky Clary Tausonové, vyhrála 6:2, 7:6 a hned v první fázi spolupráce s novým polským trenérem Tomaszem Wiktorowskim dosáhla na výrazný úspěch.

Mboková se přetahovala s wimbledonskou vítězkou z roku 2022 Rybakinovou dvě a tři čtvrtě hodiny a sehrála tak nejdelší zápas své začínající kariéry na WTA Tour. Mečbol deváté nasazené soupeřce odvrátila při jejím podání ve třetím setu za stavu 4:5 a postoupila na elitním okruhu poprvé do finále.

"Byla jsem ve správný moment trpělivá. Jsem moc šťastná, že jsem se dokázala zvednout, i když jsem byla dole a čelila mečbolu," řekla Mboková, jež v předchozím průběhu turnaje vyřadila Marii Bouzkovou či nasazenou jedničku Coco Gauffovou.

Canadian Open může Mboková vyhrát jako třetí domácí tenistka v takzvané open éře po Faye Urbanové (1969) a Biance Andreescuové (2019). Rodačka z amerického Charlotte, jejíž rodiče uprchli do zámoří z Konžské demokratické republiky, zahájila sezonu jako 333. hráčka světového žebříčku a díky postupu do finále vystoupá minimálně na 34. pozici.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová hraje svůj nejlepší turnaj kategorie WTA 1000 od roku 2022, kdy byla ve finále v Miami. Z turnajového prvenství se naposledy radovala na Australian Open v roce 2021.

Po patnáctiměsíční pauze a narození dcery Shai v červenci 2023 hrála sedmadvacetiletá Japonka finále dosud jen letos v lednu v Aucklandu a podlehla Tausonové, které ve středu porážku oplatila.

Do mužského finále se v Torontu probojovali Američan Ben Shelton a Rus Karen Chačanov.

Shelton si ve dvou setech poradil s favorizovaným krajanem Taylorem Fritzem. Chačanov zase v dlouhé bitvě přetlačil nejvýše nasazeného Alexandera Zvereva.

Související

Bláznivá jízda vrcholí. Svět tenisu v údivu a Kanada slaví, že přijme kohokoli

Tennis: National Bank Open (Victoria Mboková)

Tenisový turnaj žen v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 5.152,599 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Mboková (Kan.) - Rybakinová (9-Kaz.) 1:6, 7:5, 7:6 (7:4), Ósakaová (Jap.) - Tausonová (16-Dán.) 6:2, 7:6 (9:7).

Tenisový turnaj mužů v Torontu (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Chačanov (11-Rus.) - Zverev (1-Něm.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), Shelton (4-USA), - Fritz (2-USA) 6:4, 6:3.

 
Mohlo by vás zajímat

Český debl drtí konkurenci, ale nemá na trenéra. ATP se nás chce zbavit, smutní Rikl

Český debl drtí konkurenci, ale nemá na trenéra. ATP se nás chce zbavit, smutní Rikl

Brutální navýšení odměn. Vítězové US Open si letos odvezou rekordní šeky

Brutální navýšení odměn. Vítězové US Open si letos odvezou rekordní šeky

Wimbledon ho málem zničil. Novinář po turnaji zkolaboval a skončil v nemocnici

Wimbledon ho málem zničil. Novinář po turnaji zkolaboval a skončil v nemocnici

Bláznivá jízda vrcholí. Svět tenisu v údivu a Kanada slaví, že přijme kohokoli

Bláznivá jízda vrcholí. Svět tenisu v údivu a Kanada slaví, že přijme kohokoli
Tenis sport Obsah Montreal

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
Kanadská senzace nepřestává zářit. Je ve finále, z mečbolu porazila Rybakinovou
Tenis

Kanadská senzace nepřestává zářit. Je ve finále, z mečbolu porazila Rybakinovou

Osmnáctiletá Victoria Mboková si zahraje finále velkého turnaje v Montrealu.
Aktualizováno před 41 minutami
V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent
Ekonomika

ŽIVĚ
V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

Dění okolo cel pro vás sledujeme v online reportáži.
před 45 minutami
Vínem proti vyhoření. Film Pod parou, český remake Chlastu, drží nad vodou herečky
2:05
Film

Vínem proti vyhoření. Film Pod parou, český remake Chlastu, drží nad vodou herečky

Rudolf Biermann natočil film poněkud nevyrovnaný a neoriginální, ale nikoli špatný. Nevychovává, nemoralizuje a některé scény mají sympatický švih.
před 45 minutami
Spotlight

"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský

"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský
35:26
před 1 hodinou
Letní počasí se vrací, bude slunečno, teploty překročí tropickou třicítku
Domácí

Letní počasí se vrací, bude slunečno, teploty překročí tropickou třicítku

V neděli odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky.
před 1 hodinou
Ledovec v Pákistánu odhalil tajemství. Po 28 letech vydal tělo pohřešovaného muže
Zahraničí

Ledovec v Pákistánu odhalil tajemství. Po 28 letech vydal tělo pohřešovaného muže

Díky chladu se tělo dochovalo v neporušeném stavu, uvedl ve středu server BBC.
před 1 hodinou
Magazín

Dům snů se proměnil v past. Návrháři jsou uvězněni ve vlastní vile

Dům snů se proměnil v past. Návrháři jsou uvězněni ve vlastní vile
Prohlédnout si 6 fotografií
Když Charles a Patricia objevili Llanfoist House - majestátní venkovské sídlo ze 17. století -, byla to láska na první pohled. Dům měl šarm, historii a neuvěřitelný potenciál. Vložili do něj svou duši, kreativitu i desítky let práce. Výsledkem je elegantní památkově chráněná rezidence, obklopená šesti akry zeleně. A přesto je dnes neprodejná.
Dům stojí na svahu, nad kterým vede historický kanál Monmouthshire & Brecon Canal, jehož nestabilní břehy se časem změnily ve smrtelnou hrozbu.
Další zprávy