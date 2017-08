Kanada uctívá další dítě imigrantů. Teenager Shapovalov zranil sudího, teď kosí legendy

před 1 hodinou

Kanadský tenis uctívá novou tenisovou hvězdu. A po Vasku Pospisilovi a Milosi Raonicovi jde o další dítě imigrantů z Evropy. Osmnáctiletý Denis Shapovalov porazil Nadala a dere se do elitní stovky žebříčku.

Montreal - Úžas a nekonečnou národní hrdost vzbuzuje na prestižním Rogers Cupu v Montrealu teprve osmnáctiletý Denis Shapovalov. Jaký rozdíl oproti úvodu letošní sezony! Tehdy kanadský teenager nepochopitelným zkratem sebral své zemi naděje na úspěch v Davisově poháru. Na chvíli se stal vyvrhelem.

Míček tehdy vztekle napálil do prostoru, k jeho smůle jeho dělová rána zasáhla to nejméně vhodné místo. Oko umpirového rozhodčího Arnauda Gabase.

Děsivě vyhlížející monokl nebyl jediným následkem, nešťastný sudí musel později na operaci zlomené levé očnice. A tak mohl být mladý Kanaďan rád, že vyvázl pouze s pokutou ve výši sedmi tisíc dolarů.

Vždyť i korunovaný padouch světového tenisu Nick Kyrgios si bral trochu osobně, že se Shapovalovovi za tak vážný delikt nedostalo zákazu činnosti.

Tenista s ruskými kořeny, vítěz juniorky Wimbledonu z roku 2016, dostal okamžitě nálepku problémového tenisty. Mluvilo se jen o jeho nadměrném temperamentu. Jakoby se na chvíli zapomnělo, jak obřím talentem vlastně je. Shapovalov to nyní celé planetě důrazně připomněl.

V Montrealu přepsal historii. Stal se nejmladším čtvrtfinalistou na turnaji série Masters 1000. 143. hráč světového žebříčku dostal divokou kartu a tu využil dokonale. Málem vypadl v prvním kole, proti Brazilci Dutrovi-Silvovi odvracel v tie-breaku druhé sady čtyři mečboly.

Kritickou situaci ale zvládl jako starý mazák a sebevědomí mu okamžitě vylétlo do nebes. Odnesl to nejprve favorizovaný Argentinec Juan Martin del Potro a včera také světová dvojka Rafael Nadal.

Hrál se nezapomenutelný duel, montrealský Uniprix Stadium byl v jednom ohni.

V prvním setu si Kanaďan nevypracoval ani jediný brejkbol a vypadalo to na jednoznačný postup španělské megahvězdy. Od druhé sady ale začal Shapovalov třískat do míčku hlava nehlava. Věděl, že má jedinou šanci. Být aktivnější než patnáctinásobný grandslamový šampion.

Zaplněný stadion ho hnal dopředu a Kanaďan své fanoušky nezklamal. Ve druhé sadě sebral Nadalovi dvakrát podání a vynutil si rozhodující dějství. V něm odvrátil šest brejkbolů soupeře a v závěrečném tie-breaku otočil ze stavu 0:3 na konečných 7:4.

Nadal, který porážkou přišel o možnost stát se už v pondělí znovu světovou jedničkou, po utkání důrazně odmítl, že by mladičkého soupeře podcenil. "V žádném případě. Nejsem ten typ člověka. Respektuji každého," prohlásil.

"Ale očividně to pro mě je těžká porážka. Bez diskusí ta vůbec nejtěžší v letošní sezoně. On hrál dobře, já hrál opravdu špatně. Někdy se to tak přihodí," dodal Španěl. A Shapovalovovi předpověděl slavnou budoucnost.

"Má velký potenciál. Přeji mu jen to nejlepší. Má všechno, co potřebujete, abyste se stal top hráčem. V důležitých momentech volil správná řešení," řekl Nadal.

Blonďatý Shapovalov, rodák z izraelského Tel Avivu, si připadal jako ve snu. Už vítězství nad Del Potrem bylo prvotřídní senzací. Porazit Nadala, na to se Kanaďan ani neodvažoval myslet.

"Když jsem proměnil mečbol, padl na záda a podíval se do nebe, měl jsem úplné zatmění. Celé to bylo surreálné, slyšel jsem jen ten ohlušující řev davu," popisoval Shapovalov. Na konci zápasu překonal i nepříjemné křeče do nohou a Nadala udolal.

"Bylo to těžké, ale zvládl jsem to. Hrál jsem klidně a výborně v těch rozhodujících momentech. Pocity? Ani jsem nemohl uvěřit, že se to doopravdy stalo. Na Rafu jsem se koukal, když jsem vyrůstal. Sen se stal skutečností. Ano, popsal bych to jako čisté štěstí," dodal.

Incident s rozhodčím nechal definitivně za sebou. Byť ho má, jak sám říká, pořád v hlavě. "Možná mi to pomohlo vyspět. Na kurtu jsem teď klidnější, nehodlám zase ztratit nervy a udělat něco tak šíleného. Mé hře to pomohlo," prohlásil mladík, jehož velebí celá Kanada.

Stejně jako jeho předchůdce, Vaska Pospisila a Milose Raonice. Shodou okolností rovněž děti imigrantů z Evropy, konkrétně z Československa a Černé Hory.