"Kámo, mám čtyři děti a 20 grandslamů." Zranění není to hlavní, proč Federer nehraje

Svět tenisu v únoru zažije nevídanou věc: Australian Open bez Rogera Federera. Švýcar do Melbourne neodcestuje poprvé od roku 1998. Oficiální důvod? Šampion se nestihl dostatečně připravit po dvou loňských operacích pochroumaného kolena. Podle posledních vyjádření jednoho z turnajových manažerů je ale všechno trochu jinak.

Na očekávaný návrat velmistra jednoručného bekhendu se těšil celý sportovní svět, avšak zatím marně. Federer na konci roku rozesmutnil fanoušky stručným oznámením skrze svého agenta Tonyho Godsicka.

"Roger se rozhodl nehrát na Australian Open 2021. V posledních měsících udělal s kolenem a fyzickou kondicí velký pokrok," prohlásil Godsick. "Nicméně po konzultaci se svým týmem usoudil, že z dlouhodobého hlediska pro něj bude nejlepší vrátit se k soutěžnímu tenisu až po Australian Open," doplnil.

Jak se ale nyní ukazuje, loňské zdravotní problémy zřejmě nejsou hlavním důvodem, proč se švýcarský tenista nebude v Melbourne pokoušet o svůj sedmý tamní titul.

"Hlavním důvodem, proč Roger nepřijede, je karanténa," prozradil Andre Sá, ředitel Australian Open pro hráčské záležitosti, to, co možná mělo zůstat v tajnosti. V rozhovoru pro server Ace BandSports dokonce přišel s detaily toho, co se Federerovi nelíbilo.

Od tenistů letošní posunutý a přísnými opatřeními svázaný grandslam vyžaduje obrovskou časovou investici spojenou s izolací od nejbližších lidí. Do Melbourne mají přiletět už v polovině ledna, pak podstoupit povinnou dvoutýdenní karanténu, týden se připravovat a teprve poté vstoupit do dvoutýdenního klání.

"Mluvil jsem s Rogerem asi před měsícem a měl dvě možnosti. Mohl přijet s celou rodinou a podstoupit karanténu. Problém však je, že by jeho manželka Mirka a děti musely zůstat čtrnáct dní v hotelovém pokoji. Výjimka totiž platí pouze pro hráče," svěřil se někdejší brazilský tenista.

"Druhá varianta byla taková, že by přijel sám. V tom případě by ale strávil minimálně pět týdnů bez rodiny," dodal.

Žádná z možností prý ani trochu nenadchla Mirku Federerovou, podobně jako samotného tenisového šampiona.

"Kámo, je mi devětatřicet, mám čtyři děti, vyhrál jsem dvacet grandslamů. Už nejsem v situaci, abych byl pět týdnů pryč od rodiny," citoval Sá vysvětlení, které mu Federer nakonec připojil k omluvence.

Otec dvou párů dvojčat tak bude na okruhu chybět více než rok. Naposledy hrál soutěžní zápas právě vloni na Australian Open, kde v semifinále prohrál ve třech setech s pozdějším vítězem Novakem Djokovičem.