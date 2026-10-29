„Kámo, jdi do pr...“ Lehečka popsal nečekanou slovní přestřelku s americkou hvězdou

Budí pozornost. Jiří Lehečka prožívá povedený závěr tenisové sezony a v Basileji si připsal skalp v podobě výhry nad loučícím se Švýcarem Stanem Wawrinkou. Český hráč ale zaujal i historkou ze šatny, kterou měl s Američanem Francesem Tiafoem.
Možná by mohl dostat přezdívku - kat tenisových legend. Dva roky nazpátek, na konci dubna, rodák z Kněžmostu nastoupil v Madridu proti domácí superstar Rafaelu Nadalovi.
Antukový král předem oznámil, že v hlavním městě Španělska hraje naposledy, loučí se s kariérou a právě tam definitivně zamává z kurtu svým krajanům.
A byl to právě Lehečka, kdo rozhodl o tom, že jeho závěrečný profesionální zápas v rodné zemi bude v osmifinále. Španěla přehrál ve dvou setech 7:5 a 6:4.
Nyní se v Basileji historie opakovala. Wawrinka se loučil nejen se švýcarskými fanoušky, ale s kariérou vůbec. A opět to byl Lehečka, kdo dal razítko na jeho cestu do sportovního důchodu.
„Teď nemá smysl mluvit o mně, jde o oslavu Stanova odkazu, o jeho kariéře a velkých chvílích. Chci mu pogratulovat k tomu, co dokázal,“ vzdal český tenista hold trojnásobnému grandslamovému šampionovi.
Ale i z Lehečky se sezonu co sezonu stává větší a výraznější osobnost tenisové scény. Nyní po úspěšnému postupu české reprezentace do finále Davis Cupu se snaží co nejvíce zakousnout do první světové dvacítky žebříčku ATP.
Profesionální okruh si ho vybral do seriálu s názvem Kód šatny, kde hráči líčí perličky ze zákulisí turnajů.
A Lehečka si zvolil jednu obzvláště peprnou, která se udála letos v červnu na travnatém podniku ve Stuttgartu. Tam ve čtvrtfinále ve dvou dramatických setech porazil 6:4 a 7:6 Američana Tiafoea.
„Hráli jsme na neuvěřitelné úrovni. Od obou to byl skvělý zápas, porazil jsem ho v tiebreaku, udělal jsem rozhovor na kurtu a zamířil do šatny,“ začal Lehečka vyprávění.
„Vešel jsem dovnitř a z druhé strany místnosti hned slyším křik ´Jdi do pr…, kámo.´ Hlavou mi proletělo jen: ´Panebože´,“ líčil český tenista úvodní šok ze sprostých nadávek soupeře.
Jenže hned vzápětí se oba začali smát. Tiafoe platí za známého srandistu a z čerstvého semifinalisty turnaje si jen vystřelil.
„A pak to bylo moc fajn. Povídali jsme si o zápase, o tom, co jsme zahráli dobře, co špatně, jak fandili diváci. Je vidět, že i když hrajeme hodně vypjaté zápasy, jsme vlastně úplně v klidu,“ poznamenal Lehečka.
Sám vnímá, že jeho role v šatně už se trochu mění. Dřív platil za benjamínka a solitéra na okruhu, který se trochu stydí v zákulisí nějak projevovat. Teď je lídrem nové generace českých hráčů v Jakubem Menšíkem nebo Tomášem Macháčem.
„Vzpomínám si, jak mi přesně tohle chybělo, když jsem byl mladší. Abych za někým přišel, poptal se ho, co a jak kde chodí. Takový Kuba to má lepší, ví, že může zajít za mnou nebo za Tomášem a pobavíme se, protože se léta známe,“ dodal.
V Basileji ho nyní čeká bitva o čtvrtfinále proti Němci Danielovi Altmaierovi.
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