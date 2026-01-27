Kamery zachytily nervový výbuch Gauffové. Nemáme soukromí, zlobí se Američanka

Za hodinu bylo hotovo. Takovou hladkou porážku Coco Gauffové ve čtvrtfinále tenisového Australian Open čekal málokdo. Dvojnásobná grandslamová šampionka uhrála s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou pouhé tři gamy a pak si ulevila v útrobách stadionu.
Prošla dlouhou chodbou, kudy chodí mediální pracovníci i pořadatelé, pak zabočila do postranní uličky a vší silou mlátila raketou o zem, až z tenisového nástroje zbylo jen torzo.
Záběry, na kterých si Gauffová vylévá vztek po mizerném výkonu v bitvě o semifinále úvodního grandslamu, obletěly svět.
Sama Američanka se pak k incidentu vyjádřila, ovšem nebyla z toho moc nadšená.
"Snažila jsem se jít někam, kde mě nebudou moci natočit, ale zjevně to udělali,“ posteskla si.
„Možná by se o tom mělo nějak mluvit, protože mám pocit, že na tomhle turnaji máme soukromí jen v šatně," zlobila se Američanka.
Po zápase dávala velký kredit soupeřce, která podle ní hrála skvěle, přesto byla zklamaná, že nepotvrdila papírové předpoklady současné světové trojky.
A potřebovala nějak upustit emoce.
"Znám se a nechtěla jsem být zlá na svůj tým. Jsou to fajn lidi a nezaslouží si to. Vím, že jsem emotivní, a potřebovala jsem ze sebe dostat frustraci," vysvětlovala Gauffová.
Podobnou scénu paradoxně řešil tenisový svět poté, co Běloruska Aryna Sabalenková nezvládla finále US Open 2023 právě proti Gauffové a také v útrobách stadionu rozmlátila raketu.
"Trvalo to celé jen minutu. Nemyslím si, že to je špatné. Snažila jsem se to neudělat na kurtu před dětmi nebo něco takového, ale tu emoci jsem ze sebe musela dostat," zopakovala Gauffová.
Pro Svitolinovou postup do semifinále grandslamu znamená také návrat do první desítky světového žebříčku.
