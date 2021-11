Kam zmizela Pcheng Šuaj? Je mi z toho úzko, bojí se Hlaváčková o spoluhráčku

Nemá žádné zprávy, podobně jako zbytek světa. Bývalá česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková neskrývá obavy o osud své někdejší deblové partnerky Pcheng Šuaj. Pětatřicetiletá Číňanka obvinila mocného představitele tamní komunistické strany ze sexuálního napadení, načež jako by se po ní slehla zem.

Kde je Pcheng Šuaj? Kam zmizela? Je v pořádku? Palčivé otázky ohledně čínské tenistky víří světem sportu, velké obavy přiznává i Sestini Hlaváčková.

S Pcheng došly v roce 2017 až do finále Australian Open, kde prohrály s americko-českým párem Bethanie Matteková-Sandsová - Lucie Šafářová. Celkem si během nepravidelné a poměrně krátké spolupráce připsaly hned tři turnajové triumfy.

"To víte, že to ve mně vyvolává strach. Můžu jen doufat, že je v pořádku a že to s ní dopadne dobře," uvedla Sestini Hlaváčková v telefonickém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Poslední dva roky není s bývalou deblovou světovou jedničkou v žádném kontaktu. Během epizodního sportovního partnerství se nestaly velkými kamarádkami.

"Nebyly jsme si až tak blízké. Neodehrály jsme spolu ani jednu celou sezonu, jen pár měsíců," řekla stříbrná olympijská medailistka z Londýna 2012 a dvojnásobná vítězka Fed Cupu.

Jedna z nejslavnějších hráček čínské historie se pustila na tenký led minulý týden, kdy na sociální síti Weibo, jež je místní obdobou Twitteru, zveřejnila dlouhý příspěvek o svém vztahu s bývalým čínským vicepremiérem a vlivným funkcionářem komunistické strany Čang Kao-lim.

Mimo jiné napsala, že ji muž, s nímž měla v roce 2011 krátký vztah, zhruba o šest let později nutil k sexu. Uvedla rovněž, že pro své tvrzení nemá žádné důkazy.

Asi půl hodiny po zveřejnění byl celý příspěvek ze sítě smazán, z čínského internetu zmizela možnost vyhledávat jméno tenistky a dočasně byl zablokován i obecný výraz "tenis". Cenzurovány byly veškeré diskuse.

Další veřejný výstup Pcheng Šuaj od té doby nepřišel, navzdory poměrně široké snaze ji kontaktovat, což pochopitelně rozvířilo obavy.

Nerozptýlil je ani šéf organizace WTA Steve Simon. Pro New York Times prohlásil, že je Pcheng Šuaj v pořádku, zároveň ale přiznal, že s ní osobně nemluvil.

"Obdrželi jsme informace z více zdrojů, včetně čínské tenisové asociace, že je v bezpečí a nečelí žádné fyzické hrozbě. Je prý v Pekingu, ale potvrdit to nemůžu, protože jsem nemluvil přímo s ní," vyjádřil se Simon. O Pcheng Šuaj momentálně nic neví nikdo z WTA, spojit se s ní nedokázaly ani její bývalé tenisové kolegyně.

"Nemám o ní vůbec žádné informace, stejně jako v podstatě celý svět," potvrdila Hlaváčková.

Pcheng Šuaj podle ní vždy působila velice uzavřeně.

"Byla hodně specifická. Byly mezi námi značné kulturní rozdíly, jiný jazyk, anglicky jsme se spolu také moc nedomluvily. Nikdy jsem s ní neměla moc blízký vztah, ale když o tom čtu články v zahraničních médiích, tak je mi z toho hodně úzko. Hlavně, když si dovedu představit, co se v Číně všechno děje," strachovala se tenistka, která profesionální kariéru ukončila v únoru 2019.

Pcheng Šuaj nedala spoluhráčce Hlaváčkové ani náznakem nahlédnout do zákulisí života v komunistické zemi. "Ne, za žádných okolností o tom nemluvila," podotkla Češka.

Pětatřicetiletá Pcheng Šuaj vyhrála během kariéry dva turnaje ve dvouhře a třiadvacet podniků v deblu, včetně Wimbledonu 2013 a Roland Garros o rok později. V roce 2014 se stala světovou jedničkou ve čtyřhře, což dokázala jako první Číňanka v historii, ve stejné sezoně došla v singlu do semifinále US Open.

Pětasedmdesátiletý Čang Kao-li byl čínským vicepremiérem mezi roky 2013 a 2018. Členem mocného stálého výboru politbyra komunistické strany byl v letech 2012 až 2017.