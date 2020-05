Kam se ztrácí tenisoví talenti? Dejte nám čas, nemáme to snadné, prosí čeští mladíci

Skvělá příležitost protáhnout kostru a zahrát si ostrý zápas, ale i černobílá sonda do útrob českého tenisu. To byl turnaj O pohár prezidenta ČTS. Zatímco ženský pavouk rozzářilo hned kvinteto hráček elitní stovky, mezi muži kraloval tenista, který ani neví, jaké je to hrát před kamerami.

"Jsem rád, že jsme mohli v televizi ukázat, že máme spoustu mladých kluků, kteří můžou v budoucnu táhnout český tenis," pochvaloval si prezident ČTS Ivo Kaderka po konci podniku, který měl hráčům zpříjemnit turnajovou pauzu způsobenou koronavirem.

Pražská Stromovka opravdu ve čtvrtek nabídla dva odlišné boje o titul. Zatímco bitva světové dvanáctky proti šestadvacítce by klidně mohla mít parametry grandslamového semifinále, mezi muži zvládl nejlépe tři zápasy dvacetiletý Michael Vrbenský, 405. hráč světa.

"Hraju převážně na Futurech, kde je ještě méně lidí než tady. Cítil jsem se tu jako na opravdovém turnaji, poprvé v životě jsem hrál před televizními kamerami," rozplýval se finalista wimbledonské deblové juniorky z roku 2017.

A to se kvůli přísným hygienickým opatřením hrálo ve sparťanském areálu bez diváků, na židličkách kolem kurtů mohli sedět jen rozhodčí, trenéři a hrstka novinářů.

"Víc lidí kolem kurtů jsem zažil možná tak ve finále nějakého challengeru. Jak říkal Michal, na tohle nejsme zvyklí, i pro mě to byl skvělý turnaj," dodal o tři roky starší poražený finalista Zdeněk Kolář, 229. hráč světa.

Český tenis momentálně po konci kariér Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha vyhlíží novou hlavní hvězdu. Bývalá juniorská světová jednička Jiří Veselý se stále hledá a Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka či Tomáš Macháč jsou ještě teenageři.

Před pár lety na sebe na juniorských turnajích upozorňoval právě Vrbenský. "Víc se ale asi psalo o Jonášovi nebo Jirkovi, měli přece jen lepší výsledky než já. O to víc jsem rád, že se mi tady povedlo uspět, snad se nás do špičky dostane co nejvíc a zanecháme větší stopu. Sám sním o tom, že budu hráčem top desítky žebříčku," doufá Vrbenský.

Také Kolář je považovaný za jeden z velkých talentů prostějovské tenisové líhně. Zatím jsou pro něj ale maximem kvalifikace turnajů velké čtyřky.

"Máme spoustu talentovaných mladých kluků, neviděl bych to tak tragicky, jak se to uvádí. Řekl bych, že my Češi dozráváme déle. Teď se tenisový věk prodlužuje a klidně, když prorazíte ve třicítce, můžete ještě pět let na okruhu hrát," myslí si Kolář.

Vzhledem k tomu, že se mezi dospělými snaží prorazit už několik sezon, má svůj pohled na to, proč český nástupce Berdycha stále chybí.

"Je potřeba nám dát čas. Nemáme přístup k velkým ATP turnajům, na kterých dostávají pořádající země divoké karty a jejich mladíci se tam mohou oťukat. Jsme malá země a nemyslím si, že bychom tu makali méně než jinde," přemítal rodák z Bystřice nad Pernštejnem.

Podle něj mohou mladíkům pomoci i turnaje podobné tomu, který se odehrál na Spartě. "Určitě máme na to dostat se tak daleko jako Tomáš Berdych, ale je to otázka času a zkušeností," dodal Kolář.